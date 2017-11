Feuer bei Grillzeit – Ursache unklar

vergrößern 1 von 4 1 von 4







von Constanze Emde

erstellt am 24.Nov.2017 | 04:00 Uhr

Zahlreiche Anrufe gingen gestern um kurz nach 10 Uhr bei der Rettungsleitstelle ein – starke Rauchentwicklung in der Lübecker Straße. Ein Mitarbeiter aus dem Bauamt hatte den vermeintlich brennenden Schornstein zufällig während einer Sitzung entdeckt und die Leitstelle alarmiert, zahlreiche Anrufer aus der Innenstadt folgten. Aus einer Brandmeldung wurde so noch während der Ausrückphase „Vollalarm“, wie Einsatzleiter und Gemeindewehrführer Heino Kreutzfeldt berichtete. „Die ersten Atemschutztrupps haben gleich am Anfang zwei große Gasflaschen im Küchenbereich vorgefunden und diese gekühlt und zugedreht“, sagte Kreutzfeldt.

Wie sich am Einsatzort herausstellte, brannte das gesamte Entlüftungsrohr der Dunstabzugshaube, der Innenraum des Imbisses „Grillzeit“ war komplett verqualmt. Ob es einen Kurzschluss gab oder andere Faktoren zum Brand führten, müssen nun Kripobeamte ermitteln. 46 Einsatzkräfte aus allen drei Eutiner Wehren waren vor Ort. Während des Einsatzes war die Lübecker Straße gesperrt. Doch plötzlich tauchte ein Fahrzeug vor dem anfahrenden Einsatzwagen mit Drehleiter auf, versuchte sogar über die Feuerwehrschläuche zu fahren – unter „was soll das“-Rufen. Auf Nachfrage bei der Polizei hieß es dazu: „Es war augenscheinlich ein Missverständnis vor Ort unter den Kameraden. Nach ersten Erkenntnissen lässt sich der Verdacht einer Ordnungswidrigkeit oder Straftat nicht erhärten.“ Der Feuerwehrmann wollte selbst zum Einsatzort, hieß es.

Die Feuerwehr konnte nach etwas mehr als einer Stunde „Feuer aus“ melden. Mit einem Entlüftungsgerät wurde der Imbiss vom Rauch befreit. Ein Trupp kontrollierte die sechs Wohnungen, die sich im Gebäude befanden. Mit der Wärmebildkamera suchten Atemschutzgeräteträger im Imbiss nach möglichen Glutnestern, um diese zu löschen.

Grillzeit-Inhaber Bedri Peci (44, kl. Foto), seine Frau Geesche und seine Mutter konnten nur fassungslos zuschauen. „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir haben heute morgen alles vorbereitet und sind kurz vor zehn nur mal schnell zum Einkaufen gefahren“, sagt der 44-Jährige. Als er die Tür bei seiner Ankunft aufmachen wollte, schlug ihm der ganze Rauch entgegen. Die Anteilnahme von Freunden, Bekannten und Gästen vor Ort und im Netz war groß. Peci sagte: „Wir sind versichert, wir wollen auf jeden Fall weitermachen.“ Auch Hausbesitzer Weiß (70), einstiger Betreiber des Imbisses, musste zuschauen: „Das tut mir leid für die beiden. Das Essen war immer gut, nicht eine Beschwerde gab es.“ Er hoffe, dass sich die Schäden an Haus und Imbiss in Grenzen halten. „Das war doch alles erst neu gemacht worden“, sagte Weiß. Das Paar hatte erst in diesem März eröffnet.