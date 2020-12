Eutin : Festspiele: Weihnachtsgruß von Tobias Hain per Internet-Video

Alle Musik-Beiträge des Adventskalenders der Festspiele sind bald auf CD erhältlich.

von Alexander Steenbeck

22. Dezember 2020, 13:32 Uhr

Eutin | Experiment gelungen: Mit ihrem musikalischen Adventskalender haben die Eutiner Festspiele großen Anklang gefunden. Für den krönenden Abschluss zu Heiligabend hat Solotrompeter Tobias Hain in der Eutiner Schlosskirche das Lied „Oh du fröhliche“ eingespielt. Eine Video-Aufnahme davon ist am 24. Dezember erstmalig ab 16 Uhr im Adventskalender unter www.eutiner-festspiele.de zu sehen.

Geschäftsführer Falk Herzog kündigte zudem an, dass die von Tobias Hain arrangierten und produzierten Weihnachtstitel demnächst als CD erscheinen werden. „Der Adventskalender war, wie wir durch viele Anrufe in der Opernscheune sowie durch die Klicks auf unserer Homepage erfahren haben, überaus erfolgreich“, sagte Herzog. Die täglichen Zugriffe im Netz hätten sich von November auf Dezember mehr als verdoppelt. „Dieses Interesse wollen wir mit der CD unterstützen, sie soll ab Mitte Januar in der Opernscheune erhältlich sein“, so Herzog.