Festspiele: Strandkonzerte und Schulkooperation bleiben

Nach der Spielzeit ist vor der Spielzeit: Mit einer schwarzen Null starten die Eutiner Festspiele nach diesem Wirtschaftsjahr in die Saison 2018. Die großen Publikumsmagnete „My fair Lady“ und „La Travatia“, die auch im nächsten Jahr für gesicherte Einnahmen sorgen sollen, sind so früh wie nie zuvor bekannt gegeben worden. Auch das gehöre zum neuen Konzept: „Wir wollen den begeisterten Besuchern sagen, was sie im nächsten Jahr bei uns auf der Bühne erwarten dürfen“, sagte Festspiele-Geschäftsführerin Sabine Kuhnert kürzlich. Sehr gut angenommen wurde die Nachmittagsvorstellung, das werde im nächsten Jahr häufiger angeboten, so Kuhnert.

Neu in diesem Jahr waren die Strandkonzerte, die mit 600 Gästen insgesamt sehr gut angenommen wurden. Die 70-minütigen „Schnupper-Konzerte“ mit Solisten der Eutiner Festspiele kamen bei Einheimischen und Touristen gut an.

Die Kooperation mit

der Wilhelm-Wisser-Gemein- schaftsschule sei eine unglaubliche Bereicherung gewesen, schreiben die Festspiele in ihrer Bilanz. Theaterpädagogen, Kunstlehrer und Schüler begeisterten durch eigene Aufführungen des selbst geschriebenen Stückes „Alice“ im Torhaus und eine Ausstellung in der Opernscheune zahlreiche Besucher und auch andere Schulklassen (wir berichteten). Die Themenfelder Fledermaus und Maskenball wurden analog zur diesjährigen Hauptproduktion „Die Fledermaus“ in den Kursen der Schule erarbeitet. Ein hohes Maß an Engagement und Freude seitens aller Beteiligten in Schule und Opernscheune ließ diese Zusammenarbeit zu einem Erfolgsrezept werden, so Kuhnert. Für die nächste Spielzeit haben mit der Schule noch keine Gespräche stattgefunden, andere Schulen haben nach dem Erfolg der Wisser-Schule auch bei der Opernscheune angefragt. „Wir wollen auf jeden Fall wieder etwas mit Schulen machen“, sagte Kuhnert.

Den viel gelobten Gala-Abend als Abschluss der Spielzeit wird es im nächsten Jahr in geänderter Form geben: „Der Leitgedanke der Eutiner Festspiele ist es, in jedem Jahr mindestens ein Stück dem in Eutin geborenen Komponisten Carl Maria von Weber zu widmen. Deshalb machen wir im nächsten Jahr eine Weber-Gala unter dem Motto ‚Carl Maria von Weber und seine Freunde‘.“

Ob die bekannten Gesichter wie Romely Pfund oder Leo Siberski in der nächsten Spielzeit wieder in Eutin zu sehen sind, sei eine inhaltliche Frage, die die Intendantin Dominique Caron zu entscheiden habe.







Der Kartenvorverkauf für die Spielzeit 2018 läuft ab 16. Oktober unter www.eutiner-festspiele.de und Telefon 04521/80010.

von Constanze Emde

erstellt am 29.Aug.2017 | 00:40 Uhr