Festspiele: Stadt will Grundstücke tauschen für Fördermöglichkeiten

von Constanze Emde

11. April 2018, 00:57 Uhr

Bauamtsleiter Henning Schröter nutzte den Besuch der Finanzministerin, um Wünsche der Stadt Eutin mit auf den Weg ins Landeshaus zu geben. Großes Anliegen ist derzeit die „verworrene Grundstückssituation“ bei den Eutiner Festspielen, schilderte Schröter. „Die Tribüne gehört der Stadt, die steht aber teilweise auch so dicht am Wasser, dass es schon wieder dem Land gehört. Die Bühne selbst steht auf Landesfläche, gehört zur Stiftung Schloss Eutin. Das Problem daran ist, dass die Stadt keine Fördermittel für Dinge beantragen kann, die nicht ihr gehören“, machte Schröter deutlich. Heinold, die großer Fan der Sommeroper ist, wollte wissen, was Schröters Wunsch wäre, die Misere zu lösen. „Die Stiftung darf das Grundstück nicht veräußern, aber wir wollen versuchen, ob wir durch einen Grundstückstausch weiterkommen“, sagte Schröter. „Ich weiß, dass derzeit ein Gutachten in Auftrag gegeben ist, das das Land mit 5000 Euro unterstützt, um zu sehen, wie es mittelfristig weitergehen kann“, sagte Heinold. Dies solle als Grundlage für weitere Entscheidungen dienen. Sie freue sich aber, dass die institutionelle Förderung der Festspiele durch Anträge der Fraktionen auf 125 000 Euro erhöht wurde (wir berichteten). Schröter betonte, dass für eine Zukunftsvision eine bessere Grundstückssituation auch eine wichtige Rolle spiele. Auf die Frage nach erwarteten Ergebnissen, sprang der leitende Verwaltungsbeamte Andreas Lietzke ein: „Wir haben noch nicht den Hauch eines Zeitplans und müssen das Gutachten abwarten.“