Festspiele: Rekordvorverkauf und neues Weihnachtsangebot

von Constanze Emde

erstellt am 19.Nov.2017 | 22:54 Uhr

Der Vorverkauf der Eutiner Festspiele für die 68. Spielzeit läuft auf Hochtouren, teilte Ulrike Horstmann mit. Sie ist in der Opernscheune zuständig für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Mehr als 6000 Karten seien binnen der ersten vier Wochen verkauft worden. „Damit sind 27 Prozent unserer Zielmarke von 22 000 Besuchern, die wir im Wirtschaftsplan 2018 für ein ausgeglichenes Ergebnis kalkuliert haben, bereits erreicht. Aber wir wissen natürlich auch, dass noch viel mehr zu tun ist, damit die Festspiele zum früheren Glanz zurückfinden. Wir sind entschlossen, hart dafür zu arbeiten“, sagte Festspiele-Geschäftsführer Falk Herzog.

Neben der Rabatt-Aktion, bei der Ticket-Käufer bis 1. Dezember 15 Prozent Ermäßigung bekommen, überraschen die Eutiner Festspiele erstmals mit einem Weihnachtspaket, das ab 27. November gebucht werden kann. „Unser schönes Päckchen kann sich auf dem Gabentisch wirklich sehen lassen“, sagte Horstmann. Denn neben einem Ticket für eine von vier Sonntagsvorstellungen (ab 16 Uhr) enthält das Festspiele-Weihnachtsgeschenk auch eine Bootsrundfahrt auf dem Großen Eutiner See sowie exklusive Einblicke in die Arbeit der Bühnenkünstler vor Vorstellungsbeginn. „Festspiel-Karten sind ein beliebtes Weihnachtsgeschenk, das bekommen Mitarbeiter in der Opernscheune immer wieder mit. Deshalb haben wir uns in diesem Jahr etwas Besonderes überlegt“, sagte Horstmann. Da die Anzahl dieser Weihnachts-Pakete für insgesamt 69 Euro begrenzt ist, rät sie, nicht zu lange zu warten: „Wir haben für jede der vier Vorstellungen von ‚My Fair Lady‘ und ‚La Traviata‘ nur eine limitierte Stückzahl an Karten zur Verfügung, mehr sind organisatorisch leider nicht möglich.“

Während in der Marketingabteilung der Opernscheune Geschenkideen geschmiedet werden, ist Festspiele-Geschäftsführer Falk Herzog auf der politischen Bühne unterwegs. Er zeigte sich dankbar, dass er in seinen ersten Gesprächen dort große Wertschätzung und Unterstützung für die Eutiner Festspiele erfahren habe. Besonderen Wert lege er auf die Schaffung eines Vertrauensverhältnisses mit der Eutiner Stadtvertretung. „Ich habe den Fraktionen angeboten, ihnen Rede und Antwort zu unseren Zukunftsvorstellungen zu stehen und freue mich auf die Gespräche.“

Er sei optimistisch, dass auch die Stadt, wie schon das Land und der Kreis, die für 2018 wieder beantragte Fördersumme von 75 000 Euro für die Festspiele im Haushalt fest in Aussicht stellen werde. Herzog betonte, dass er mehr öffentliches Geld vorläufig auch nicht beanspruchen wolle: „Ich stehe auf dem Standpunkt, dass die Festspiele jetzt erst einmal zeigen müssen, was sie können. Ich verstehe voll und ganz, dass die Politik eine solide Rechtfertigung dafür braucht, Förderungen zu erhöhen. Das zu erreichen ist eines unserer Hauptziele für die nächsten Jahre.“

Die gemeinnützige Neue Eutiner Festspiele GmbH präsentiert 2018 das Musical „My fair Lady“ und die Oper „La Traviata“ mit insgesamt 17 Vorstellungen. Offiziell beginnt die Saison am 6. Juli mit der Premiere von „My Fair Lady“, Verdis „Traviata“ hat am 20. Juli Premiere. Zum Abschluss steht am Abend des 31. Augusts ein Gala-Abend unter dem Titel „Hallo Weber – Hello Bernstein“ auf dem Programm.