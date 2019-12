Festspiele bieten im Januar ein Vorsingen an

von Michael Kuhr

27. Dezember 2019, 12:05 Uhr

Eutin | Die „Neuen Eutiner Festspiele“ suchen sangesfreudige Frauen und Männer, die in den kommenden Spielzeiten auf der Seebühne im Chor mitwirken möchten. Das gab die gemeinnützige Kulturgesellschaft Freitag (27.) bekannt. Interessenten, egal ob musikalisch professionell ausgebildet oder als Laien mit Lust am Chorgesang, können eine E-Mail an bewerbung@eutiner-festspiele.de senden. Das Vorsingen findet am Freitag, 10. Januar, ab 15 Uhr in der Opernscheune statt.

Geschäftsführer Falk Herzog (kl. Foto) wirft einen Blick auf das künftige musikalische Spektrum der Festspiele: „Im nächsten Jahr gibt es sehr interessante Aufgaben für den Chor bei unseren Sonderkonzerten und Puccinis Oper ‚Madame Butterfly‘. Und 2021 brauchen wir mehr denn je einen stimmkräftigen Chor, weil wir natürlich den 200. Geburtstag von Webers ‚Freischütz‘ gebührend feiern wollen. Dann wird in dieser Jubiläumssaison auch noch eines der populärsten Musicals überhaupt auf unserem Programm stehen.“

Traditionell bilden Sänger aus Eutin und Umgebung den Stamm des Festspielchors. Mit wöchentlichen Proben bereiten sich diese Sängerinnen und Sänger auf die kommende Spielzeit vor.

Die Verantwortung dafür übernimmt ab Januar Sebastian Borleis aus Lübeck. Der Nachfolger von Romely Pfund hat ein Studium der Chorleitung absolviert und ist neben wissenschaftlichen Aufgaben an der Musikhochschule auch für das Schleswig-Holstein Musik Festival tätig.