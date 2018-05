Festspiele arbeiten an solider Zukunft

Die Sommeroper Eutins will attraktiver werden und hat sich externe Beratung ins Haus geholt / Große Investitionen geplant

von Constanze Emde

04. Mai 2018, 00:24 Uhr

Eine frisch sanierte Opernscheune in freundlichem Weiß, eine neue Kartenzentrale und ein gutlaufender Ticketverkauf – mit Falk Herzog als neuem Mitgesellschafter der Eutiner Festspiele weht seit Herbst nicht nur sichtbar frischer Wind in der Opernscheune – er scheint es auch zu verstehen, das ganze Team von seiner Vision für das Kulturunternehmen in Eutin mitzureißen.

Neben den Vorbereitungen, die derzeit für die aktuelle Saison mit dem Musical „My Fair Lady“ und dem Verdi-Klassiker „La Traviata“ laufen, geht das renommierte Beratungsunternehmen „Actori“ aus München auf die Suche nach Antworten zu essentiellen Fragen: Wie können die Festspiele zukunftssicher aufgestellt werden, welche touristische Bedeutung haben die Festspiele für die Region, welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es und welche personellen Strukturen sind dafür notwendig. „Bislang haben die Festspiele oft einen neuen Anlauf mit den gleichen Problemen gehabt. Jetzt geht es darum, eben nicht aus dem Bauch heraus etwas zu entscheiden, sondern mit einer klugen Außensicht die richtigen Schlüsse zu ziehen“, sagte Hartmut Buhmann gestern. Herzog konnte den langjährigen Festspiel-Beobachter und OHA-Redaktionsleiter als „Actori-Beauftragter“ gewinnen, der sich neben Interviewpartnern auch um alles Organisatorische für die Beratungsfirma kümmert. So sei ein fortlaufender Erkenntnisgewinn auch während der laufenden Spielzeit möglich. Neben internen und externen Festspiel-Experten wird auch der hochkarätige Experte Professor Sebastian Nordmann, Intendant des Berliner Konzerthauses am Gendarmenmarkt, befragt werden. Mit Ergebnissen rechnet Buhmann im Herbst – „und dann haben die drei Gesellschafter Falk Herzog, Arend Knoop und Joachim Scheele das letzte Wort.“

Herzog, der die Geschäftsführung derzeit kommissarisch übernommen hat und ehrenamtlich ausübt, erklärt: „Unser Ziel ist es, nicht nur beim Publikum einen zählbaren Erfolg zu haben, sondern in Norddeutschland wieder zu einem festen Begriff für musikalische Qualität und niveauvolles Freizeitvergnügen zu werden.“ Dazu gehöre für ihn nicht nur eine gelungene Aufführung, sondern auch das Drumherum, an dem derzeit gearbeitet werde. So soll die neugestaltete Kantine, bisher nur für Künstler zugänglich, auch fürs Publikum geöffnet sein und Angebote heimischer Gastronomen bieten. Gäste, die beim Ticketkauf ihre Mailadresse bei den Festspielen vermerkt haben, bekommen außerdem kurz vor ihrem Termin eine Info zu Parkmöglichkeiten und interessanten Dingen der Umgebung.

Das A und O für die Festspiele sei auch die Spielstätte, die in den nächsten Jahren deutlicher Investitionen bedürfe. „Wir haben ein Architekturbüro beauftragt, um auf dem Konzept von 2005 aufbauend zu schauen, wie eine neue Tribüne realisiert werden kann“, sagte Herzog. Dabei werde auch der Einbau richtiger WC-Anlagen geprüft, um von den temporär angemieteten Sanitär-Containern wegzukommen. „Die sind einfach nicht zeitgemäß“, bemerkte Herzog. Bevor jedoch überhaupt um Fördermittel geworben werden könne, müsse die Grundstücksfrage geklärt werden: Die Tribüne gehöre der Stadt, das Land, auf dem sie stehe, der Stiftung Schloss Eutin (wir berichteten). „Wir sondieren die Möglichkeiten, mit allen Beteiligten laufen Gespräche“, sagte Herzog. Die Tribüne selbst sei aus Mitte der 70er Jahre, werde jährlich erneut vom Tüv geprüft, aber Herzog rechne damit, dass in etwa fünf Jahren eine neue Tribüne vonnöten sei. „Wenn wir eine zukunftsfähige Planung für die Tribüne haben, werden wir an die Stadtvertreter herantreten“, so Herzog. Denn er rechne mit einem Investitionsvolumen, das die Festspiele ohne kommunalen Partner nicht stemmen können.

In diesem Jahr muss in die Elektrik, Beleuchtung und Tontechnik investiert werden. Bei der Zuwegung durch den Schlosspark werden die Leuchtmittel und Gläser ausgetauscht, „dadurch erhoffen wir uns bessere Sicht für den Heimweg“, sagte Herzog. Ganz neue Lampen seien nicht so leicht machbar, weil alles enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz bedürfe. Intendantin Dominique Caron freut sich über die neuen Mikroports (drahtlose Mikrofone), die in dieser Spielzeit besonders für das Musical wichtig werden – und die neue Akustikplane über dem Orchestergraben. Neben den laufenden Investitionen in die Erhaltung haben die Festspiele auch noch Altlasten abzustottern. Umso mehr beflügele das Team der derzeitige Kartenverkauf: Mit fast 12 400 Karten bis gestern Vormittag seien bislang doppelt so viele Karten im Vergleich zur Varjahreszeit verkauft worden. Das Ziel, 10 000 weitere bis Ende August zu verkaufen, sei durchaus realistisch, wenn das Wetter mitspiele, so Horstmann. Dann läge die Auslastung der Festspiele wieder bei den angestrebten 62 Prozent.





