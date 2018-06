Festspiel-Stars auf Tour

Künstler des Eutiner Ensembles geben nicht nur zwei kostenlose Konzerte am Strand, sondern auch im Malenter Kurpark und im Hansa-Park

von Constanze Emde

28. Juni 2018, 00:13 Uhr

Die Füße im Sand, den Sekt im Glas und erstklassige Musik im Ohr: Dank der Zusammenarbeit der Eutiner Festspiele und der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht können Einheimische und Besucher sich auf zwei Termine von „Stars am Strand“ freuen, bei denen genau das möglich ist.

„Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr wieder dieses tolle Angebot der kostenlosen Strandkonzerte machen können“, sagte Doris Wilmer-Huperz von der Tourismus-Agentur. Mitglieder des Festspiel-Ensembles werden sowohl am 31. Juli und 9. August ab 17 Uhr jeweils eine gute Stunde Auszüge aus Musicals, Opern und Operetten bieten. In der kleinen Arena direkt gegenüber der Strandkirche in Scharbeutz haben rund 150 Gäste Platz. Wer das ganze vom Strandkorb aus erleben möchte, dann diesen für zwölf Euro inklusive zweier Sektgläser bestellen und brauche sich um seinen Platz keine Sorgen machen, sagte Veranstaltungsleiter Hansjörg Conzelmann. Der Strandkorb kann bei der Ostsee-Oase vorab unter Tel. 01578/4606097 gebucht werden.

Schon nächstes Wochenende treten Festspiel-Sänger im Malenter Kurpark auf und machen so kurz nach der Premiere des Musicals „My Fair Lady“ (6. Juli) auf die gerade begonnene Saison aufmerksam. „Wir wollen damit die Festspiele zu den Menschen bringen, zeigen, dass das, was wir auf der Festspielbühne machen, durchaus für ein breites Publikum ist“, sagte Intendantin Dominique Caron. Die Australierin Joslyn Rechter und João Terleira aus Portugal freuten sich gestern, eine stimmliche Kostprobe so nah am Strand geben zu können. „Für uns ist diese Nähe zum Publikum wirklich toll. Es gleicht einem Lottogewinn, dass wir hier und in Eutin singen können“, sagte die Mezzosopranistin. An folgenden Terminen konzertieren Festspielsänger: Malenter Kurpark, 7. Juli ab 18 Uhr; Hansa-Park: 12. Juli 15 Uhr, 21. Juli ab 17 Uhr; Scharbeutz 31. Juli und 9. August jeweils 17 bis 18.30 Uhr.