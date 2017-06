Festspiel-Intendantin: „Es ist eine Spielzeit voller Höhepunkte“

vergrößern 1 von 2 Foto: emde (2) 1 von 2

Bei den Eutiner Festspielen beginnt ab Montag die Probenzeit in der Opernscheune, dann läuft alles auf Hochtouren der Premiere der Fledermaus am 8. Juli entgegen. „Es wird eine aufwendige und sehr schwierige Produktion“, sagte Intendantin Dominique Caron. Schon einmal habe sie die Fledermaus inszeniert und deshalb großen Respekt vor der Premiere. „Wir haben großartige Künstler und wollen das Beste herausholen in der kurzen Zeit.“ Dabei gehe es ihr längst nicht nur um Regieanweisungen, sondern das Geschichtenerzählen stehe im Fokus.

Doch neben der „opernhaftesten Operette“, wie Festspiel-Intendantin Dominique Caron das anspruchsvolle Stück von Carl Maria von Weber beschreibt, gibt es eine zweite Produktion, das Crossover-Projekt „Freischütz meets Rock“ von Leo Siberski. „Das erste Lied des Teufels ist fertig und was soll ich sagen: Es ist geil, einfach großartig“, schwärmt Caron. Leider sehe der Kartenverkauf für das Stück, das Uraufführung auf Eutins grünem Hügel am 12. August feiern wird, schlecht aus. „Wir sind enttäuscht, dass wir für unseren Mut, den wir mit diesem Stück bewiesen haben, noch nicht belohnt werden“, sagte Festspiele-Geschäftsführerin Sabine Kuhnert gestern. An den Verkäufen sehe sie, das Eutin bisher kaum Interesse daran habe. „Ich bin sicher, wenn wir das Stück woanders spielen würden, wäre das der Reißer“, fügte Dominique Caron hinzu.

Auch wenn der Titel „Wolfsschlucht“ laute, sei es der Freischütz, der völlig neu interpretiert und gedanklich erweitert werde, betonte Caron. So gebe es nicht nur ein Liebesduett, das im Original nicht vorkomme, auch die Erzählperspektive sei eine andere, die Menschlichkeit werde im Crossover-Projekt betont. Doch Freischütz-Fans müssen nicht auf die Klassiker des Werks, wie den Jägerchor, verzichten. Caron: „Ich bin sicher, Carl-Maria von Weber würde sich darüber freuen.“ Nachwuchs-Talent Yannick Spanier, einer der Preisträger des Maritim-Musikwettbewerbs, singt die Rolle des Eremit, verrät Caron.

Auch am Gala-Abend werden neben den großen, in Eutin bekannten Stimmen, ebenso zwei Nachwuchstalente auftreten: Gihoon Kim, ein Bariton, der beim Wettbewerb den ersten Preis gewann; und Hyungseok Lee, dem Caron ebenfalls eine große Karriere zutraut. Die volle Besetzung stellen wir nächste Woche vor.

von Constanze Emde

erstellt am 09.Jun.2017 | 00:29 Uhr