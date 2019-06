Eutin : Festspiel-Förderung ist Grundsatzfrage

Hochbetrieb bei den Eutiner Festspielen. Auf der politischen Bühne geht es um die Zukunft des Kulturbetriebes.

von Constanze Emde

21. Juni 2019, 13:33 Uhr

Eutin | Bei den Festspielen ist derzeit Hochbetrieb: Nächsten Freitag, 28. Juni, feiert das Musical „Kiss me, Kate“ Premiere. Der Kartenvorverkauf laufe sehr gut, freute sich Festspiele-Geschäftsführer Falk Herzog im jüngsten Kulturausschuss am Donnerstagabend. Er war gekommen, um auf der politischen Bühne die Beutung des wieder erfolgreich werdenden Kulturbetriebes zu schildern.

Hausaufgaben für die Festspiele und Politik

Actori, die Unternehmensberatung, die die Festspiele im vergangenen Jahr beauftragt hatten, dem Kulturbetrieb auf den Zahn zu fühlen, was die Zukunftsperspektive anbelangt, bescheinigte den Festspielen ein großes Potenzial, gab ihnen aber auch „Hausaufgaben“ auf. „Wir sind schon in dieser Saison dabei, die Liste abzuarbeiten. Aber es gibt auch Aufgaben für Politik und Land“, sagte Herzog. Der Kulturbetrieb funktioniere nur gemeinsam. „Ich weiß, die Festspiele sind ein großer Posten im Haushalt der Stadt, aber sie stellen auch einen großen Mehrwert dar“, so Herzog. In diesem Jahr sei er mit seinem Team daran, einmal in Zahlen festzuhalten, was Künstler und Mitarbeiter während des Saisonbetriebes an finanziellen Mitteln in die Stadt durch Wohnen, Einkauf und Essen allein zurückspielten – Zugewinn durch Gäste, die auch Gäste der Stadt sind, nicht mitgerechnet. Geschätzt dürfte das einen Großteil der städtischen Förderung ausmachen. Die Finanzierung der Festspiele bestehe derzeit aus 80 Prozent durch Eintrittsgelder. „Dies macht stolz, weil es selbst erwirtschaftet ist. Auf der anderen Seite ist das aber auch die große Gefahr, die wegbrechen kann, wenn schlechtes Wetter ist“, machte Herzog deutlich. Falle nur eine Veranstaltung aus, stünden 80.000 Euro im Regen, so der Geschäftsführer. „Mit der derzeitigen Grundfinanzierung durch Land, Kreis und Stadt werden wir es in schlechten Jahren nicht schaffen, die Löhne zu zahlen und Verträge einzuhalten“, sagte Herzog. Noch in der Sommerpause wolle er deshalb einen erhöhten Fördermittelantrag stellen, der in der Summe dann aber eine Haltwertszeit von drei Jahren habe, um planbar für beide Seiten zu sein. Große Investitionen wie der Tribünenbau – derzeit im Eigentum der Stadt Eutin – stünden an, für den der Bund eine Anschubfinanzierung von 1,6 Millionen Euro genehmigt habe. Allein in diesem Jahr hätten die Festspiele 60.000 Euro in das städtische Bauwerk gesteckt, um es für die Saison „spieltauglich“ zu bekommen.

CDU und Grüne betonen Bedeutung für die Stadt

Die Politik muss sich nun ihrer zukunftsträchtigen Entscheidung bewusst sein, die noch in diesem Jahr gefordert ist: Will die Stadt die Eutiner Festspiele weiterhin unterstützen oder nicht?

Sascha Clasen (CDU) äußerte für seine Fraktion, „den Weg weiter mit den Festspielen“ zu gehen, allerdings wolle er eine Kostenkalkulation von weiteren anstehenden Investitionen am grünen Hügel für die nächsten Jahre, um zu wissen, was neben der Tribüne noch auf die Stadt zukomme. Rolf-Rüdiger Forst (CDU) betonte ebenso wie Ausschussvorsitzende Monika Obieray (Grüne) die vielen Synergieeffekte für die Stadt. „Wir müssen uns überlegen, wie wir wollen, das Eutin 2030 aussieht“, so Forst.

„Wir haben in Eutin zwei große Kulturbetriebe – Schloss und Festspiele – und wir müssen schauen, wie wir beide erhalten können“, sagte Obieray auf Nachfrage. Prinzipiell stehe sie den Festspielen positiv gegenüber, aber sie erwarte auch bei einem Kulturbetrieb dieser Dimension und Bedeutung für das Land und Kreis, dass auch entsprechende finanzielle Unterstützung aus Kiel komme. „Die derzeitige finanzielle Spanne von 360.000 Euro muss geteilt werden. Das kann eine Stadt wie Eutin gar nicht alleine stemmen.“ Da sehe sie auch die Aufgabe bei den Festspielen, dass sie deutlich machen müssen, das sie längst nicht nur die Festspiele Eutins sind.

Die Verwaltung will bis zur nächsten Sitzung nach der Sommerpause offene Fragen wie beispielsweise planungsrechtlicher Art liefern. Dann soll erneut darüber beraten werden.