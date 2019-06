Festnahme nach Raub und Drogenhandel

von Alexander Steenbeck

14. Juni 2019, 14:55 Uhr

Fehmarn | Zwei Schusswaffen, Marihuana und die Vollstreckung eines Untersuchungshaftbefehls sind das Ergebnis einer Durchsuchungsaktion der Polizei in Ostholstein. Hintergrund war ein Raubüberfall auf einen 33-Jährigen zu Beginn des Jahres. Die Polizei ermittelte drei Männer als Tatverdächtige, die zudem im Verdacht stehen, mit Drogen zu handeln. Am Donnerstag wurden nun sieben Objekte durchsucht. Einem 25-jähriger Ostholsteiner gelang vorübergehend die Flucht, er wurde aber wenig später festgenommen. Der Mann wurde dem Haftrichter vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl verkündete. Der 25-Jährige sitzt nun vorerst in der Justizvollzugsanstalt in Lübeck.