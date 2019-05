Ferienpass: Noch bis zum 6. Juni die besten Plätze sichern

von Achim Krauskopf

23. Mai 2019, 12:40 Uhr

Eutin | Darauf haben sicher schon viele Kinder, Jugendliche und auch Eltern gewartet: Die Stadt-Jugendpflege hat jetzt ihr Ferienprogramm für den Sommer 2019 veröffentlicht. Ab sofort gibt es das grüne Programmheft in Schulen, Bibliotheken, im Rathaus und im Kirchenbüro. Die Angebote sind für Schulkinder bis 14 Jahre gedacht. Die Anmeldevordrucke werden ab sofort entgegengenommen.

Das Programm ist vielfältig und sehr abwechslungsreich. Elf Fahrten und Ausflüge sowie 41 Einzelaktionen sorgen für Spaß, Abwechslung und Bildung in den Sommerferien. Darunter sind 22 mehrmalige oder mehrtägige Veranstaltungen. Insgesamt stehen 125 Aktionen in sechs Wochen Sommerferien an.

Ohne die Hilfe und Unterstützung von Vereinen und Verbänden wäre ein solch buntes Programm nicht möglich. 20 Vereine und Verbände unterstützen die Jugendpflege. Neu in den Ferien sind zum Beispiel der Postsportverein mit Tischtennis, die DLRG mit Stand-Up-Paddling oder das Jugendrotkreuz mit einer Erste-Hilfe-Rallye. Das Jugendzentrum Eutin hat in diesem Jahr 20 ehrenamtliche Mitarbeiter gewinnen können, die bei den Aktionen mitwirken.

Bei den Ausflugsfahrten sind auch wieder die Fahrt in den Hochseilgarten Geesthacht und der Ausflug in den Obst-Erlebnis-Garten mit dabei. Anmeldewünsche nimmt die Jugendpflege bis Donnerstag, 6. Juni, entgegen. Danach werden die Plätze ausgelost und nach Erhalt der Post können alle Teilnehmer vom 17. bis 19. Juni von 9 bis 12 Uhr oder 14 bis 16 Uhr zum Bezahlen ins Jugendzentrum kommen. Weitere Auskünfte gibt es bei Johanna Wester (Tel. 04521/793-260), im Jugendzentrum der Stadt Eutin (Tel. 04521/793-270) oder per E-Mail unter j.wester @eutin.de und auf der Internetseite der Stadt Eutin (www.eutin.de) oder www. jugendzentrum-eutin.de.