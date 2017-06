Ferienpass: Jetzt anmelden für die Sommerferien-Aktion

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Nur noch vier Wochen bis zu den Sommerferien und der „Ferienpass“-Zeit: Das Programmheft mit allen Informationen zu den geplanten Veranstaltungen ist an den Eutiner Schulen verteilt worden und liegt unter anderem im Rathaus, in der Tourist-Info, in der Kreisbibliothek und im Jugendzentrum aus.

Neben den traditionellen Zielen wie den Karl-May-Spielen („Old Surehand“), dem Abenteuerspielplatz Trappenkamp, dem Kindertheater in Lübeck mit dem Stück „Kalle Blomquist“, dem Hochseilgarten Geesthacht und dem Hansa-Park geht es in diesem Jahr auch wieder zur HSV-Arena nach Hamburg, ins Wattenmeer nach Büsum, in den Freizeitpark Tolk-Schau und erstmalig auf die Insel Fehmarn. Da das Ferienprogramm eine „elternfreie Zone“ ist, haben Großeltern, Geschwister, Tanten, Onkel und sonstige Angehörige nur einmal die Gelegenheit ihre Kinder zu begleiten. In diesem Jahr führt die „Familienfahrt“ in den Zoo nach Schwerin (18. August).

Insgesamt 39 verschiedene Einzel-, mehrmalige oder mehrtägige Veranstaltungen finden in Eutin statt. Hier wird die ganze Breite des Angebotes im Ferienprogramm deutlich. Da 16 Vereine und Verbände die Jugendpflege und ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter unterstützen, können neben vielen naturkundlichen Aktionen von ERNA auch zahlreiche sportliche Angebote wie z.B. Segeln, Schießen, Karate, Kung Fu, Fußball, Badminton und Basketball angeboten werden. Auch die bewährten Aktionen wie die Übernachtung in einer Heuherberge, Kochen, GPS, Kinderdisco und Batiken stehen wieder im Programm. Die kulturellen Angebote reichen von Aktionen im Schloss, Besuch der „Playmobil-Ausstellung“ über Stadtführungen, Nachtwächterrundgang bis hin zur Landesbibliothek mit dem Thema „Alte Bücher“.

Und so können sich interessierte anmelden: Einfach den beiliegenden Anmeldebogen ausfüllen, die gewünschten Veranstaltungen eintragen und bis spätestens 2. Juli wieder an die Jugendpflege zurücksenden. Die Plätze werden bei zu vielen Anmeldungen im Losverfahren vergeben. Unmittelbar danach erfahren die Kinder und ihre Eltern per Brief an welchen Aktionen sie teilnehmen können. Zwischen Montag, 10. und Mittwoch, 12. Juli, sind dann die bestätigten Anmeldungen im Jugendzentrum zu bezahlen. Voraussetzung für die Teilnahme sind die Gebühr von vier Euro für den Ferienpass. Alle wichtigen Hinweise sind im Programmheft auch aufgeführt. Mehr Infos sind unter 793 260 oder -270 (nachmittags) zu erhalten. Das Programmheft gibt es auch unter www.jugendzentrum-eutin.de.























von Constanze Emde

erstellt am 24.Jun.2017 | 00:42 Uhr