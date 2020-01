Blekendorf : Ferienhof „Wiesengrund“ ist die Nummer eins im Land

Insgesamt freuten sich zwölf Ferienhöfe aus den einzelnen Bundesländern über diese Auszeichnung „Beliebtester Ferienhof 2020“.

von Michael Kuhr

20. Januar 2020, 15:02 Uhr

Blekendorf | Der Ferienhof Wiesengrund der Familie Köpke in Blekendorf (Kreis Plön) ist auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin ausgezeichnet worden. Der „Wiesengrund“ ist damit zum beliebtesten Ferienhof 2020 in Schleswig-Holstein gekürt worden.

Insgesamt freuten sich zwölf Ferienhöfe aus den einzelnen Bundesländern über diese Auszeichnung „Beliebtester Ferienhof 2020“. Unter allen Gewinnerhöfen der einzelnen Bundesländer wurde unter großer Spannung von Gerda Walser von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Urlaub auf dem Bauernhof und Landtourismus in Deutschland e.V. bekannt gegeben, wer die meisten positiven Stimmen aus ganz Deutschland erhalten hat und somit „Deutschlands Beliebtester Ferienhof 2020“ geworden ist. Über die einzigartige Auszeichnung darf sich der „LandSelection Staller“ Ferienhof aus Bayern

freuen.

Die stolzen Gewinner der einzelnen Bundesländer nahmen bei der Preisverleihung auf der Grünen Woche am Samstag ihre Auszeichnung entgegen. Grundlage für die Wahl zum „Beliebtesten Ferienhof“ sind in jedem Jahr die Bewertungen der Gäste, die online auf LandReise.de ihr Urteil zu den Kriterien Unterkunft, Service, Freizeitangebote sowie Gastronomie abgeben können und somit ihren Lieblingshof wählen.