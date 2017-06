Ferienhäuser entstehen am Strand

vergrößern 1 von 1 Foto: Kuhr 1 von 1

Marion und Klaus Lemke aus Bliesdorf sind voller Tatendrang. In zwei Wochen wollen die ersten Gäste in ihrer neuen Ferienwohnung nur wenige Schritte vom Bosauer Strand entfernt Urlaub machen. Die Lemkes haben die ehemalige Galerie Tödt mit umliegendem Land gekauft und wollen gemeinsam mit ihrer Tochter Saskia Steckel bis Ende 2018 nach einer Investition von zusammen rund einer Million Euro drei bis vier Einzelhäuser bauen und ganzjährig an Gäste vermieten.

„Wir haben das Haus und das Grundstück gesehen und von heute auf morgen gekauft“, sagte Marion Lemke im OHA-Gespräch. Sie habe es gesehen und sich sofort darin verliebt. Der Vertrag sei im Mai geschlossen worden, die Übergabe erst in der vergangenen Woche erfolgt.

Die Lemkes vermieten im Bereich Kellenhusen, Dahme, Grömitz und Bliesdorf gemeinsam mit ihrer Tochter 30 Ferienhäuser an Urlauber. Seit drei Jahrzehnten sind sie dort in der Vermietung aktiv.

„Unsere Ferienhäuser sollen großzügig gebaut werden und Platz für bis zu sechs Gästen mit Haustieren bieten“, sagte Marion Lemke. Haustiere seien in allen Ferienhäusern gern gesehen. Jedes Haus am Bosauer Strand solle rund 100 Quadratmeter Grundfläche haben. Hinzu kommen Sauna und Whirlpool für jedes Ferienhaus, damit die Gäste auch in der kalten Jahreszeit kommen.

Aktuell kommt dem Lemkes ein Bodengrundgutachten in die Quere. Danach soll im hinteren Bereich, dort wo früher Tennis gespielt wurde. eine Moorlinse unterhalb der Erdoberfläche sein. Und da, wo früher mal der Minigolf-Platz war, könnte vielleicht mal ein Schwimmteich entstehen. Marion und Klaus Lemke bringen in Bosau ihre langjährige Erfahrung ein.

Rückblick: Eigentlich wollten die beiden Hotelkauffrauen Frauke Rauch und Ingrid Bartels am Bosauer Strand zwölf Ferienhäuser im skandinavischen Holzhausstil bauen. Dafür hatte die Gemeinde Bosau 2012 den Flächennutzungsplan geändert. Die ersten Gäste sollten dort bereits 2013 Urlaub machen. 2014 kauften die beiden Schwestern allerdings ein Hotel in Möltenort. Seither hatten sie ihre Aktivitäten dorthin verlegt und die Pläne in Bosau aufgegeben.

Eine Bank und Makler boten die seit 2005 dort geführte Galerie Tödt mit einem 8000 Quadratmeter großen Areal am Bosauer Strand für über eine halbe Million Euro an. Über den Kaufpreis wird geschwiegen.



von Michael Kuhr

22.Jun.2017