Feiern für den guten Zweck

von Constanze Emde

erstellt am 19.Nov.2017 | 22:46 Uhr

Einmal in lockerer Atmosphäre mit den Menschen zusammen kommen, die sonst meist „nur“ an Einsatzorten miteinander zu tun haben – das sei vor sieben Jahren die Grundidee für die erste Blaulicht-Party im Brauhaus gewesen, erklärt Wolfram Reuter von der Polizei. Gemeinsam mit Freiwilligen von Rettungsdienst und Feuerwehr organisiert er seitdem die Blaulicht-Party.

„Wer sich sonst nur über Funk hört, kann hier das Gesicht dazu kennenlernen, man trifft viele Bekannte, jahrzehntelange Weggefährten und kann gemeinsam feiern“, sagt Wolfgang Steen aus dem Organisationsteam. Geld zu erwirtschaften sei nie das Ziel gewesen: Seit Beginn der Party für Einsatzkräfte und deren Freunde stand die Unterstützung einer regionalen Einrichtung, mit deren Ansinnen sich alle identifizieren können, im Vordergrund.

In diesem Jahr soll der Frauennotruf mit den Eintrittsgeldern der gut 450 Gäste unterstützt werden. Carla Schneider war als Vertreterin des Frauennotrufs am Samstagabend ins Brauhaus gekommen und sichtlich erfreut: „Wir werden mit dem Geld in Eutin und in Neustadt Präventionsprojekte in Schulen finanzieren.“ Gemeinsam mit der Polizei und mit Schulsozialarbeitern seien Mitglieder des Frauennotrufs an Schulen unterwegs, um zu sensibilisieren und aufzuklären. Schneider: „Gewalt darf gar nicht erst entstehen, und wenn es doch passiert ist, müssen die Opfer gestärkt werden.“ Gerade in der Zeit moderner Medien veränderten sich auch die Gewaltformen. „Sie werden anonymer, wenn jemand im Netz mobbt, ist das erstmal etwas anderes, als wenn jemand direkt ins Gesicht geschlagen wird. Die Wirkung bei den Opfern ist aber nicht minder gering“, sagt Schneider. Es sei gerade bei Cybermobbing eher noch schwieriger, ein probates Mittel zu finden, dagegen vorzugehen. Manche Bilder sind ewig im Netz unterwegs. Es komme darauf an, das Selbstwertgefühl der Opfer zu stärken, sie zu stabilisieren, nur dann können sie Dinge offen ansprechen.

Die Altersspanne der Frauen, die den Notruf aufsucht, liegt zwischen 14 und 75 Jahren. „Die Hauptthemen der Frauen zwischen 30 und 50 sind aber nach wie vor häusliche Gewalt und sexueller Missbrauch, gefolgt von Stalking und Mobbing“, weiß Schneider. Deshalb sei es so wichtig, schon bei den Schülern mit der Aufklärung zu beginnen – auch, damit sie in besonderen Situationen Betroffenen in ihrem Umfeld helfen können.