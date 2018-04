FDP will Eutin entwickeln

Die Freien Demokraten in der Kreisstadt präsentieren ihr Wahlprogramm und Ideen zur Kommunalpolitik

von Alexander Steenbeck

05. April 2018, 17:55 Uhr

Mit einer Mischung aus Berufs- und Lebenserfahrung präsentiert sich das Wahlkampfteam der FDP Eutin. Unter den ersten acht Listenkandidaten sind drei Frauen, sämtlich Mütter und berufserfahren, wie das Team mitteilt. Die Liberalen sehen sich mit dem verjüngten Team für die Zukunft personell gut aufgestellt, um die Herausforderungen in der Stadt zu bewältigen.

„Eutin befindet sich auf einem guten Weg“, findet Spitzenkandidat Jens-Uwe Dankert (oberes Bild). „In kaum einer anderen vergleichbaren Stadt Schleswig-Holsteins wurde und wird derzeit so viel investiert, wie in Eutin“, sagt Dankert. Die große Mehrheit der Eutiner Bürger habe den Mehrwert für die Stadt erkannt. „Wesentliches Ziel liberaler Politik ist, die Stadt zukunftssicher weiterzuentwickeln und dabei den Bürgerinnen und Bürgern zu ermöglichen, ihre Erfahrungen und Kompetenzen in unsere Gesellschaft einzubringen. Daran wollen wir uns messen lassen“, so Marius Winkler (Listenplatz 2; mittleres Foto). Die FDP Eutin will neue Formen der Bürgerbeteiligung anbieten.

In der lokalen Sozialpolitik wollen sie Ressourcen nutzen, die das Miteinander fördern und die Gesellschaft voranbringen. „Wir werden alle Bestrebungen unterstützen, eine verbindliche Kooperation zwischen Krippen, Kitas und Grundschulen auf den Weg zu bringen, um sinnvolle Übergänge zu gewährleisten“, sagt Sandra Dankert (Listenplatz 3, unteres Foto). Damit Kinder den von ihnen gewählten Bildungsweg erfolgreich bestreiten könnten, seien intakte Schulgebäude notwendig. Deshalb fordert die FDP, die beschlossenen Schulgebäudepläne zügig umzusetzen.

Sorge bereitet den Liberalen die zunehmende Respektlosigkeit gegenüber den Sicherheitskräften. Insbesondere der Polizei müsse Respekt und Akzeptanz bei der Aufgabenbewältigung entgegengebracht werden. Die Eutiner Liberalen sprechen sich generell gegen eine Überwachung aus, können sich Videoüberwachung an bestimmten Orten Eutins allerdings vorstellen. Etwa an solchen wie dem Markt, den die Polizei zum „Gefährlichen Ort“ erklärt hatte.

Der Bürgermeister habe die Verwaltung organisatorisch verändert, ohne sie aufzublähen. Angesichts der bevorstehenden Aufgaben für die Stadtsanierung, seien die Personalmaßnahmen richtig und akzeptabel.

Zu weiteren Standpunkten der Liberalen von Eutin gehören ein regelmäßiger Dialog der Stadt mit den Kleingärtnern und eine Hundefreilaufzone, die die Liberalen in einer der ersten Ausschusssitzungen der neuen Wahlperiode beantragen wollen. „Wir wollen mit einer starken Fraktion in der Stadtvertretung unsere Wahlziele verwirklichen.“