FDP-Parteitag heute in Eutin

von Achim Krauskopf

01. Oktober 2018, 13:07 Uhr

Ein Kreisparteitag der FDP Ostholstein findet, wie dem OHA gestern mitgeteilt wurde, heute (2. Oktober) um 19 Uhr im Brauhaus statt. Im Mittelpunkt steht die Wahl von Delegierten und Ersatzdelegierten für die Landesvertreterversammlung, in der am 17. November in Neumünster die Kandidaten für die Europawahl 2019 bestimmt werden. Als Gastredner tritt Helmer Krane auf. Er wurde vom Landesvorstand als Spitzenkandidat der Landes-FDP für die Europawahl empfohlen.