Fussball-Kreisklasse A : FC-Trainer Bastian Garken ärgert sich über die Gegentore

Ein Elfmeter bringt den FC Scharbeutz beim Sereetzer SV II aus dem Konzept

Sereetz | Der FC Scharbeutz verlor am dritten Spieltag in der Fußball-Kreisklasse A Süd-Ost mit 2:4(1:2) Toren bei der Reserve des Sereetzer SV. Die Gäste gerieten bereits früh in Rückstand. Und wieder ein Elfmeter gegen den FC Lennard Hesebeck erzielte das 0:1 (6.). Nur drei Minuten später glich Lasse Dymowski zum 1:1 aus (9.). Die Gastgeber hatten nun eine sta...

