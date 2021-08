Fussball-Kreisklasse A : FC Scharbeutz verspielt bei Lübeck 76 eine 3:0-Pausenführung

in Lübeck fallen zehn Tore und doch gibt es keinen Sieger

Lübeck | Der FC Scharbeutz kam in der Fußball-Kreisklasse A Süd-Ost nicht über ein 5:5 (3:0)-Unentschieden bei Lübeck 1876 hinaus. In einem schwachen Spiel hatten die Gäste in der ersten Halbzeit mehr Glück beim Torabschluss. Siegesgewisse Scharbeutzer Der FC Scharbeutz startete furios und lag nach gut einer halben Stunde mit 3:0 Toren vorn. Eine verunglückte...

