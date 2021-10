Fussball-Kreisklasse A : FC Scharbeutz verliert gegen den SV Hamberge II

Scharbeutzer sind vor dem Tor nicht clever genug.

11. Oktober 2021, 18:12 Uhr

Der FC Scharbeutz verlor in der A-Klasse mit 2:4 (0:1) Toren gegen die Reserve des SV Hamberge. Die Begegnung wurde von beiden Teams kämpferisch geführt. Es gab viele Zweikämpfe im Mittelfeld. Die Gastgeber zeigten einen größeren Drang zum gegnerischen Tor.

Bereits in der fünften Minute köpfte Lasse Dymowski nach Flanke von Chris Ruppert das sehenswerte 1:0. In der Folgezeit hatten die Scharbeutzer einige Chancen, vermochten aber nicht das zweite Tor zu erzielen. Die intensiv geführte Partie wurde von einigen Verletzungen überschattet. War aufgrund des langen und lauten Aufschreis von Chris Ruppert nach einem Foul zu befürchten, dass der Scharbeutzer Flügelflitzer ausgewechselt werden muss, gab es doch schnell Entwarnung und Ruppert spielte weiter. Auf Hamberger Seite jedoch knickte zuerst Patrick Beister um und wurde ausgewechselt. Kurz vor der Pause musste auch Jan-Luca Jäger mit einer Oberschenkelverletzung passen (40.).

Nach dem Seitenwechsel wurde der FC Scharbeutz kalt erwischt. Finn-Matti Klinke glich zum 1:1 aus (46.). Die Gastgeber spielten unbeirrt weiter, doch Hamberge zeigte sich in der Chancenverwertung effektiv. Filip Krajinovic erzielte das 2:1 für die Gäste (59.). Ein abgefälschter Schuss von Finn-Matti Klinke führte zum 3:1 (74.). Nils Brockmann verkürzte auf 2:3 (84.). Die Entscheidung fiel mit dem 4:2 durch Christoph Kröger in der 88. Minute.

„Wir haben nicht schlecht gespielt und sind auch verdient mit einem sehenswerten Tor in Führung gegangen. Der SV Hamberge war effizienter und hat aus gefühlt fünf Chancen vier Tore gemacht. Wir hatten eine Menge Chancen und haben es verpasst, weitere Tore zu erzielen, die Ruhe in unser Spiel gebracht hätten. So ist das manchmal im Fußball. Wir müssen das Spiel abhaken und uns in der Woche auf das nächste Spiel beim Eichholzer SV II konzentrieren“, lautete das Fazit des Scharbeutzer Co-Trainers René Welte.