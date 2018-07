FBS bildet 15 neue Tagesmütter in Plön aus

von Michael Kuhr

02. Juli 2018, 11:19 Uhr

Die Familienbildungsstätte (FBS) Plön hat am Wochenende 15 Tagesmütter mit dem Zertifikat „Fachkraft für Frühpädagogik U3“ verabschiedet. Sie lernten in insgesamt 100 Unterrichtsstunden vieles über die Professionalisierung der Tagespflegepersonen zur Betreuung von Kleinkindern im Alter von bis zu drei Jahren. Ausgangslage in Plön ist eine gesteigerte Nachfrage an Betreuungsmöglichkeiten für Kleinkinder. Eine Tagespflegperson betreut bis zu fünf Kinder in ihrem eigenen Räumen. Eine Pflegeerlaubnis des Kreises Plön ist Voraussetzung.