Faszination Theaterwelt: Opernscheune lädt zum Familientag ein

von Constanze Emde

26. Juli 2018, 00:18 Uhr

„Theater zum Anfassen“ lautet das Motto des Erlebnistages für die ganze Familie, den die Eutiner Festspiele am morgigen Freitag von 15 bis 19 Uhr in der Opernscheune und am 11. August von

14 bis 18 Uhr veranstalten.

Angeboten werden theaterbezogene Mitmach-Aktionen wie Schminken und Kostümieren, der Bau von Musikinstrumenten, das Sortieren von Requisiten und das Vorführen von Toneffekten. Mitarbeiter der Festspiele wollen den kleinen und großen Besuchern spielerisch Einblicke in die Bühnenwelt vermitteln – und damit die Faszination für die Theaterwelt entfachen, die bei vielen Festspiel-Mitarbeitern schon seit der Kindheit tief verwurzelt ist. Ein besonderer Programmpunkt am Nachmittag ist eine Märchenstunde mit der Erzählerin Svenja Krüger. Sie fertigt gemeinsam mit den Kindern zu einer Geschichte passende

Illustrationen an. Infos und Anmeldung unter Tel. 04521/80010 oder per E-Mail:

erlebnistag@eutiner-festspiele.de.