von Achim Krauskopf

09. August 2018, 16:31 Uhr

„Faszination Kalk“ heißt eine Sonderausstellung im Schleswig-Holsteinischen Eiszeitmuseum im Nienthal, die in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der Deutschen Kalkindustrie gezeigt wird. Besucher sind eingeladen, in der interaktiven Ausstellung mit Audioguide und QR-Codes fürs Smartphone ein buntes Themenspektrum rund um den Kalk zu entdecken. Versprochen werden faszinierende Einblicke in die Geschichte und Gewinnung dieses Rohstoffs. Zugleich wird verraten, in welchen Produkten Kalk im heutigen Alltag zu finden ist. Die Ausstellung wird bis zum 14. Oktober im Eiszeitmuseum zu sehen sein.