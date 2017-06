Fast 100 Leser beim Bibel-Marathon in der St. Michaeliskirche

vergrößern 1 von 1 1 von 1

„Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde da sie geschaffen wurde“, beendete Pastor Thomas Waack am Sonnabend seine erste Lesung aus der Bibel. Er leitete damit vor knapp 30 Zuhörern in einen Bibel-Marathon ein. Fast 100 weitere Christen beteiligten sich bis zum Sonntag an diesem Bibel-Marathon, der zu Ehren des 500. Geburtstages des Reformators Martin Luther in der Michaeliskirche stattfand.

Eine Einführung zum Thema gab Dr. Günther Wasserberg (kleines Foto), Reformationsbeauf-tragter in Hamburg, mit einem Vortrag zum Thema „Die Bedeutung der Bibel/Heiligen Schrift bei Martin Luther“. Er lobte zunächst den Bibel-Marathon als guten Beitrag zum Luther-Jahr. Die Bibel spreche alle Menschen an, sie zu lesen und zu verstehen.

Dabei sei das Christentum für Luther die Mitte der Schöpfung und Jesus sei einen Weg gegangen, den die Menschen nicht mehr gehen müssen. Für Wasserberg ist Martin Luther der Wegbereiter der Deutschen Sprache. Literaten und Denker von Wolfgang Goethe bis Wolf Biermann berufen sich auf Luther. Friedrich Nietzsche gar sprach von der Luther-Bibel als „Meisterwerk der Deutschen Prosa“. Wasserberg: „Luther war ein kluges Sprachgenie. Er hat Kulturgeschichte geschrieben.“

Dabei habe Martin Luther viele heute immer noch benutzte Sprüche geprägt, wie zum Beispiel „dem Volk aufs Maul schauen“. Ja, Luther sei ein Meister gewesen, sich in der Sprache auszudrücken.

Pastor Thomas Waack und seine Ehefrau Regine eröffneten mit ihren Bibellesungen den Bibel-Marathon, für den sich fast 100 freiwillige Leserinnen und Leser gemeldet haben, um einen Abschnitt aus der Bibel zu lesen – darunter etwa 35 Jugendliche. Für meditative Orgelmusik sorgte Kantorin Antje Wissemann. Der Marathon endete 23 Stunden später am Sonntag mit einem Abendmahlsgottesdienst.



von Michael Kuhr

erstellt am 23.Jun.2017 | 14:33 Uhr