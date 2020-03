Eutin : Fasaneninsel: Die Stadt soll auf ihr Vorkaufsrecht verzichten

Eutin verliert in erster Instanz im Ringen um das historische Eiland. Stadt will Berufung einlegen.

von Constanze Emde

13. März 2020, 15:13 Uhr

Eutin | Im jahrelangen Rechtsstreit um die Fasaneninsel zeichnet sich ein Ende ab: Die Stadt Eutin hat den Prozess vor dem Kieler Landgericht verloren, die Insel demnach eine neue Eigentümerin – wenn das Urteil der Kammer für Baulandsachen rechtskräftig wird. „Im Urteil vom 19. Februar wurde die Stadt verpflichtet, auf ihr Vorkaufsrecht zu verzichten“, bestätigte Martin Leinhos, Pressesprecher am Landgericht auf Nachfrage des Ostholsteiner Anzeigers.

Bis Freitag kann Eutin Berufung einlegen, politische Mehrheit dafür ist fraglich

Vier Wochen ab Urteilszustellung habe die Stadt, um Berufung beim Oberlandesgericht in Schleswig einzulegen, so Leinhos. Diese Chance will Eutin nutzen, heißt es aus dem Rathaus. Die politischen Mehrheiten für den Kaufwunsch des historischen Eilands sind allerdings fraglich, wankten sie doch bereits im Rahmen der Haushaltsverhandlungen (wir berichteten).

Eine Insel für den Naturschutz – Rechtsstreit lähmt Vorhaben

Zur Erinnerung: Der Griebeler Pferdezüchter Karl-Heinz Schulenburg hatte die Fasaneninsel im April 2014 für knapp eine halbe Million Euro zwangsersteigert und das Eiland seiner Stiftung übertragen, die treuhänderisch von der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein verwaltet wird. Da Stifter Schulenburg zu Lebzeiten keinen Fuß auf die Insel setzen konnte und die Stiftung im nicht absehbaren Rechtsstreit schneller Mittel für den Naturschutz haben wollte, entschied sich das Kuratorium 2016 für einen Verkauf (wir berichteten). Dr. Walter Hemmerling, Geschäftsführer der Stiftung Naturschutz SH, betonte damals: „Uns ist sehr daran gelegen, dass die naturbezogenen Konzepte, die der Stifter hatte, weiter verfolgt werden.“ Darauf sei, so Hemmerling auf aktuelle Nachfrage, beim Verkauf besonderes Augenmerk gelegt worden. Beim Verkauf der Stiftung an die Interessentin wollte die Stadt Eutin ihr Vorkaufsrecht nutzen, um das historisch wertvolle Stück Land, die sogenannte Wiege Eutins, zu kaufen. Doch zwischen dem Verkehrswertgutachten (302.000 Euro), das mittlerweile sieben Jahre alt ist, und dem Kaufpreis von 610.000 Euro, den die Käuferin zu zahlen bereit ist, liegen Welten.

Zu geringer Verkehrswert für Insel

Die Baulandkammer sei gar nicht weiter auf den Streit über den Verkehrswert der Insel eingegangen, sagte der Sprecher des Landgerichts. „Im Urteil hob die Kammer auf Paragraf 27 Baugesetzbuch ab“, erklärte Leinhos. Demnach kann ein Käufer das Vorkaufsrecht abwenden, wenn er im Stande ist und beweisen kann, dass er in der Lage ist, vorhandene Missstände zu beseitigen. „Dies ist der Käuferin gelungen“, erklärte Thomas Kober, Verwalter der Schulenburgstiftung bei der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, auf Nachfrage. Er freue sich, ebenso wie Hemmerling, für den Naturschutz und die Schulenburg-Stiftung, wenn der jahrelange Rechtsstreit nun beendet werde und die Mittel dem eigentlichen Satzungszweck – dem Naturschutz generell und „der Entwicklung von ökologischen, heimatkundlichen und kulturhistorischen Biotopen“ im Detail.

„Es ist geplant, Berufung einzulegen“, teilt Stadtsprecherin Kerstin Stein-Schmidt auf Nachfrage mit. Das Thema stehe auf der Tagesordnung der nächsten Stadtvertretung.

Die Berufung der Stadt muss binnen vier Wochen beim OLG eingereicht werden, die Begründung könne bis zu weitere vier Wochen später nachgereicht werden. Eine Fristverlängerung um weitere vier Wochen sei einmalig möglich, heißt es beim Oberlandesgericht.

Mehrheit gegen Kauf: Konzept fehlt, Folgekosten nicht absehbar

Ob dies einer Abstimmung in der Stadtvertretung standhält, ist ebenso fraglich wie der Erfolg der eingereichten Berufung selbst. CDU, Grüne und Freie Wähler hatten, als es um 365.000 Euro im Maßnahmenkatalog für den Erwerb der Insel im Rahmen der Haushaltsberatung ging, im Stadtentwicklungsausschuss deutlich gemacht, dass sie die Insel aus verschiedensten Gründen nicht kaufen wollen. Es fehle ein Nutzungskonzept und eine Ahnung davon, wie viel Geld in eine Sanierung der denkmalgeschützten Gebäude oder Nutzbarmachung zusätzlich zum Kaufpreis investiert werden müsse, hieß es. Kosten kommen auf die Stadt in jedem Falle zu: Wird das Urteil rechtskräftig sind neben den Auslagen der Klägerin die Prozesskosten zu tragen sowie die Kosten, die der Stiftung Naturschutz im Rahmen des vier Jahre andauernden Verfahrens entstanden sind.

Ziele der Stadt Eutin seien mit denen der Stiftung nicht vereinbar

Der Stiftung war und ist sehr am Naturschutz gelegen – die avisierte Nutzung der Stadt (für Touristen) liefe dem zu wider.

Die nächste Stadtvertretung, in der der Bürgermeister um ein politisches Votum bitten kann, ist am 25. März. Wie es weitergeht, wenn die Sitzung, wie zahlreiche andere Veranstaltungen, aller Voraussicht nach abgesagt wird, ist offen.