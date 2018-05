Familientag und Spielfest erfreuen sich großer Beliebtheit

von Michael Kuhr

06. Mai 2018, 15:16 Uhr

Das Eutiner Gewerbegebiet stand am Sonntag ganz im Zeichen eines bunten Familientages mit einem Autofrühling. Getreu dem Motto „Eutin erleben“ wurde den Besuchern in der Lübecker Landstraße und der Industriestraße einiges geboten. Es war die dritte Auflage dieser Mischung aus Information, Aktionen und Unterhaltung, die von den Gewerbetreibenden auf die Beine gestellt wurde. Vor allen Dingen gab es viel Unterhaltung für die Kinder. 22 Anbieter mit 40 Aktionen warteten auf sie mit lustigen Spielen. Mit einem Spielepass sammelten die Mädchen und Jungen Punkte, damit sie am Ende an einer Verlosung teilnehmen konnten. Die Veranstaltung klang mit einem Konzert im Seat-Autohaus aus.