Familienfest für alle getauften Kinder

Ein Familienfest veranstaltet der Kirchenkreis Plön-Segeberg für alle getauften Kinder ab drei Jahren in den Kirchengemeinden der Propstei Plön und Segeberg. Unter Leitung von Bischof Gothart Magaard, Urlauberseelsorgerin Jane Mentz sowie den Pröpsten Dr. Daniel Havemann und Erich Faehling findet dieser Gottesdienst am Sonntag, 9. Juli, ab 11 Uhr in Laboe am Hafen statt. Im Rahmen der Feiern zum Reformationsjubiläum und dem Besuch des Nordkirchenschiffs „Artemis“, das vom 8. bis 10. Juli in Laboe vor Anker liegt, soll dieser Gottesdienst zur Erinnerung an die Taufe ein besonderer Moment für Kinder und Familien werden.

von Achim Krauskopf

erstellt am 03.Jul.2017 | 15:54 Uhr