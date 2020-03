Oldenburg : Falsche Handwerker rauben 93-Jährige aus

Unbekannte auf der Flucht – die Polizei sucht Zeugen.

05. März 2020, 12:30 Uhr

Oldenburg | Eine 93-Jährige ist Opfer von falschen Handwerkern geworden. Zwei Betrüger hatten an der Wohnungstür der Seniorin am Dienstag geklingelt. Sie gaben vor, den Wasseranschluss überprüfen zu müssen. Einer der beiden Männer betätigte die Duscharmatur und die 93-Jährige musste den Duschkopf halten und wurde offenbar so abgelenkt. „Den zweiten Mann hatte sie dadurch nicht im Blick“, sagte ein Polizeisprecher. Später musste die Frau feststellen, dass ihr Schmuck gestohlen worden war. Die beiden Männer trugen dunkle Kleidung und sprachen hochdeutsch, untereinander allerdings in einer fremden Sprache. Hinweise an die Kriminalpolizei in Oldenburg unter Tel. 04361/10550.

