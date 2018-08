Eutin : Falk Herzog: „Premiere ist wie Ernte“

Der Geschäftsführer der Neuen Eutiner Festspiele hat das erste Jahr in der Funktion gemeistert. Ein persönliches Fazit des Unternehmers.

von Juliane Kahlke

30. August 2018, 15:31 Uhr

„Es war schon ein tolles Gefühl, als sich das Haus im Mai mit Leben füllte und das Orchester zum ersten Mal probte. Das hat mich berührt.“ Falk Herzog hat seine erste Spielzeit bei den Neuen Eutiner Festspielen als Geschäftsführer hinter sich. Der 38-Jährige ist Quereinsteiger, normalerweise kümmert sich der gelernte Industriekaufmann um Güter und Flächen.

Aber ganz so fern liegend, wie es auf den ersten Blick erscheint, war der Einstieg bei den Festspielen nicht. Schon als junger Mann sei er mit Freunden in Aufführungen des Eutiner Freilichttheaters gegangen. Er liebe Oper und Operette. „Und es hat mich fasziniert, dass die Festspiele klassenlos sind. Die unelitäre Atmosphäre fand ich ganz toll.“ Durch Freunde sei er dann in Kontakt zum Förderverein der Oper gekommen und habe vereinzelt finanziell ausgeholfen, wenn Not am Mann war. Als einige dann dem Unterfangen „Freilichtbühne“ schon das nahe Ende vorhersagten, habe man ihn gefragt, ob er einsteigen könne. Er habe intensiv nachgedacht, Freunde hätten ihm davon abgeraten, doch er sei neugierig gewesen, ob die Oper wirklich nicht mehr zu retten gewesen wäre. „Es hat mich gereizt.“

Herzog stieg am 1. September 2018 als Gesellschafter ein und gibt seitdem tagtäglich viele Stunden für die Neuen Eutiner Festspiele her. „Ich habe das Pensum der Arbeit klar unterschätzt“, weiß der Familienvater inzwischen. Er habe versucht, den Tag einzuteilen: vormittags in der Oper, nachmittags im eigenen Betrieb, mehrere Abende jeder Sommerwoche wieder Oper. Diese Ordnung habe er nicht so richtig einhalten können. Zum Glück habe er im eigenen Betrieb Mitarbeiter, die gute Arbeit machten.

Falk Herzog ist erfüllt von der Spielzeit im Schlossgarten und dem Betrieb in der Opernscheune. Ihn habe die familiäre Stimmung begeistert. Der Team-Gedanke sei für die Festspiele enorm wichtig. Dazu trügen inzwischen alle bei. „Es ist uns gelungen, Ruhe reinzubringen.“ Völlig neu war der Umgang mit Künstlern für den Mann, der üblicherweise Güter verwaltet. Doch auch den hat Herzog anscheinend gemeistert, denn die Leistung der Künstler und aller anderen Beteiligten (250 insgesamt) haben das Publikum überzeugt. Knapp 90 Prozent Auslastung sprechen für sich.

Ob es Parallelen zwischen Landwirtschaft und Theaterlandschaft gibt? Ja, die gebe es tatsächlich, antwortet Herzog: „Die Premiere ist wie Ernte.“ Sie sei das Resultat dessen, was gesät worden sei. Und werde man vorher nach der Qualität gefragt, könne man nur das Gefühl äußern, dass aufgrund einiger Faktoren entstehe. Der Landwirt würde im Voraus nie mit einem bestimmten Mengenmaß rechnen, sondern immer nur das qualitative Maß einer Ernte erahnen. Ähnlich sei es mit der ersten Aufführung im Musiktheater.

Die Premiere eröffnete eine unerwartet gute Saison. Die hohe Auslastung und damit auch unerwartet guten Einnahmen ermöglichen der gemeinnützigen Festspiele-Gesellschaft aber noch lange keine rosigen Zeiten. „Wir haben einen großen Investitionsstau.“

Die Bau- und Modernisierungsvorhaben sind reizvolle Vorhaben für den ehrenamtlichen Geschäftsführer. Aber nicht nur die: „In der nächsten Spielzeit wird es die größte Herausforderung sein, wieder ähnlich erfolgreich zu sein, wie wir es in dieser Saison waren.“ Auch vor diesem Hintergrund dürfte es den Unternehmer in den Fingern kribbeln, die Festspiele auch weiterhin in verantwortlicher Position zu begleiten. „Ja“, sagt Herzog zögernd, aber vielleicht in einer etwas anderen Konstellation. Aber bevor es dazu kommen wird, möchte der Stendorfer mit seiner fünfköpfigen Familie den bisher üblichen Sommerurlaub nachholen.