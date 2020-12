Eutin : „Fairtrade“-Spende für „Die Ostholsteiner“

Organisation Gepa schenkt Mitarbeitern und Bewohnern 1000 Schokoladen-Riegel.

von Alexander Steenbeck

17. Dezember 2020, 15:37 Uhr

Eutin | Dass Eutin eine „Fairtrade“-Stadt ist, wurde zuletzt durch das Verschenken von fair gehandelten Schoko-Weihnachtsmännern auf dem Marktplatz deutlich. Jetzt bekamen die bei der gemeinnützigen Organisation „Die Ostholsteiner“ arbeitenden und wohnenden Menschen mit Beeinträchtigung fast 10.000 faire Schoko-Riegel geschenkt – eine Spende der ersten und größten Fairtrade-Organisation Gepa.

Ein in Ostholstein wohnender Vertriebsmanager des kirchlich getragenen Unternehmens stellte mit Hilfe eines privaten Kontaktes die Verbindung zu „Die Ostholsteiner“ her. Und sofort war man dort begeistert. „Wir möchten uns im Namen aller durch uns begleiteten Menschen von Herzen für diese Spende danken“, so deren Geschäftsführer Reinhard Sohns, „gerade in den unsicheren Pandemie-Zeiten sind diese Geschenke ein wunderbares Signal“.

„Fairtrade“ auch bei „Die Ostholsteiner“

Über 800 Menschen in vier Wohnhäusern, an sechs Werkstatt-Standorten, in der beruflichen Bildung und Integration sowie bei der ambulanten Begleitung wurden dank der Spende zum Weihnachtsfest fair beschenkt. Das gemeinnützige Sozialunternehmen freue sich, dass die Riegel nicht nur aus fair gehandelten und produzierten Zutaten bestünden, sondern diese auch aus kontrolliert biologischem Anbau stammten und umweltfreundlich verpackt seien, so Sohns weiter.

Arbeiter aus Paraguay, Sri Lanka, der Dominikanischen Republik und von den Philippinen würden für ihre Arbeit mit Kakaobohnen, Reis, Kokosnüssen, Rohrzucker oder Vanille gut entlohnt und behandelt, die Lebensgrundlage Natur dabei nicht geschädigt.

Bei „Die Ostholsteiner“ und im Oldenburger Stadtcafé – eine Betriebsstätte der 100-prozentigen Tochterfirma OHDG – schenkt man nach eigener Aussage ausschließlich Gepa-Kaffee, Tees und Co. aus und verkauft auch weitere „Fairtrade“-Produkte.