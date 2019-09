Eutin : „Fair-mitteln“ ist das Ziel: Organisation bittet Verwaltung und Initiative an einen Tisch

Eutiner Ehrenamtler stellten die Fairtrade-Zusammenarbeit mit der Stadt aus Enttäuschung über falsche Vorstellungen ein. Nun will Verband vermitteln.

Avatar_shz von Constanze Emde

18. September 2019, 14:58 Uhr

Eutin/Bonn | Die Stadt Eutin muss wohl nicht um die Rezertifizierung des Fairtrade-Titels bangen, das geht aus einer Anfrage beim zuständigen Verein Transfair hervor. „Die Kampagne Fairtrade-Town schafft Anreize, sich zu vernetzen und mit gemeinsamen Kräften den fairen Handel nach vorn bringen. Wir setzen deshalb vielmehr auf das Vermitteln und Vernetzen als auf Sanktionen“, sagt Transfair-Sprecherin Edith Gmeiner auf Nachfrage.

Dass die engagierten Ehrenamtler mehr als die Mindestanforderungen von der Stadt einfordern, begrüße Transfair. „Wir würden uns wünschen, dass von Seiten der Stadt Eutin mit Ideen und Ressourcen auf dieses Engagement eingegangen wird“, so Gmeiner. „Wir hoffen sehr, dass sich alle Beteiligten – bei Bedarf mit jemandem im Auftrag von TransFair in einer Vermittlerrolle – für die gute Sache an einen Tisch setzen und so gemeinsam die Titelerneuerung angegangen wird.“

Die Ehrenamtler der Fairtrade-Initiative hatten die Zusammenarbeit mit der Stadt als Steuerungsgruppe aufgekündigt, da die Ehrenamtler enttäuscht und frustriert von der Zusammenarbeit mit der Verwaltung waren (wir berichteten). Die Tür sei nicht ganz zu, Gespräche zur Verbesserung könne es gern geben, aber es würde ein deutliches Signal von der Stadt erwartet, machten die Engagierten im Pressegespräch deutlich. Sie wollten sich nicht nur für einen Titel hergeben, weil „Fairtrade mehr als nur Kaffee und Schokolade“ beinhalte. Die Stadt gab ihrerseits Personalknappheit als Grund für die bisher als mangelhaft empfundene Zusammenarbeit an. Eutins Grüne empört das: „Es darf nicht sein, dass dieses Engagement in Resignation über den mangelnden Einsatz der Stadt endet“, schreibt Fraktionsvorsitzende Monika Obieray. Um zu erfahren, wie die künftige Zusammenarbeit möglich sei und verbessert werden könne, beantragen die Grünen für den Hauptausschuss einen Bericht von der Verwaltung und Mitgliedern der Steuerungsgruppe.

„Wir sind weiter am Thema und an Gesprächen mit allen Akteuren interessiert“, hieß es auf Nachfrage aus dem Rathaus.