Fahrt mit den Landfrauen

von Michael Kuhr

12. September 2018, 16:33 Uhr

Der Landfrauenverein Plön und Umgebung bietet am Wochenende 8./9. Dezember eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt auf Schloss Bückeburg bei der Rattenfängerstadt Hameln an. Übernachtet wird in Bad Münder. Auf dem Programm stehen ein gemeinsames Entenessen und ein Besuch auf Schloss Bückeburg mit einer Weihnachtsgala der fürstlichen Hofreitschule. Anmeldungen werden ab sofort von Doris Fey (Tel. 04522/4386) entgegengenommen.