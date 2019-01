Plön : Fahrradforum entsteht – Zum Auftakt gemeinsam radeln

Auf dem Weg zu einer fahrradfreundlichen Stadt konstituiert sich am 31. Januar ein neu gegründetes „Fahrradforum Plön“.

von Orly Röhlk

15. Januar 2019, 14:35 Uhr

Mit Plänen für ein Radverkehrskonzept, der erfolgreichen Aktion Stadtradeln im September und dem Beitritt der Stadt zu „Rad SH“ fing es an, jetzt folgt der nächste Schritt. Auf dem Weg zu einer fahrradfreundlichen Stadt konstituiert sich am 31. Januar ein neu gegründetes „Fahrradforum Plön“. Darin erarbeiten zwölf bis 15 Vertreter verschiedener Institutionen Aspekte einer fahrradfreundlichen Kommune, sind thematisch dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung zugeordnet und bereiten eventuell auch Anträge vor. Geschäftsführer des nichtöffentlichen Forums ist Plöns Radverkehrsbeauftragter Wolfgang Homeyer, dessen Kollegin Johanna Bihl ebenfalls mitarbeitet. Die Ratsfraktionen entsenden jeweils einen Vertreter, außerdem arbeiten Fachleute von ADFC und ADAC, aus Schulen und Polizei sowie aus den Bereichen Soziales, Tourismus, Umwelt, Verwaltung und Wirtschaft mit. Vorgesehen seien zwei bis drei Sitzungen im Jahr. In der konstituierenden Sitzung Ende Januar werde ein Vorsitzender und sein Stellvertreter gewählt, man wolle den Entwurf einer Geschäftsordnung diskutieren und die Planung für den Radverkehrsversuch Lütjenburger Straße vorstellen, wo ein Fahrradschutzstreifen vorgesehen ist. Dieses Vorhaben liegt der Kreisverwaltung zur Genehmigung vor.

Öffentlich hingegen ist ein gemeinsames Auftakt-Radeln am Sonnabend, 19. Januar, ab 11 Uhr. Start ist an der Nikolaikirche. Damit entspreche man auch dem Wunsch der Teilnehmer des Stadtradelns im September 2018, sich nicht aus den Augen zu verlieren, hoffen Bürgermeister Lars Winter und Wolfgang Homeyer auf viele Teilnehmer. Die Route soll über Behler Weg, Timmdorf und Stadtheide und zurück am Wasser entlang führen und maximal 20 Kilometer lang sein, was etwa anderthalb Stunden dauere. Als Anreiz stellte Winter einen Punschstand in Stadtheide in Aussicht. Alle Radler sollten dafür einen Becher mitbringen. Gedacht sei die Radtour als Trainingsauftakt für die Stadtradelaktion 2019, die Plön vom 18. August bis 7. September organisieren möchte. Man sei noch im Gespräch mit Preetz, die Aktion wieder gemeinsam anzubieten.