Malente : Fahrraddieb erwischt – Besitzer verfolgt 33-Jährigen

Betrunkener fährt mit gestohlenem Crossbike an dessen Eigentümer vorbei.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

15. Mai 2020, 13:21 Uhr

Malente | Der Besitzer eines Crossbikes wird seinen Augen nicht getraut haben: Am Donnerstag verfolgte sah der Ostholsteiner gegen 18.45 Uhr dass ein Unbekannter mit seinem Fahrrad an ihm vorbeifuhr. Er nahm die Verfolgung auf und rief die Polizei. Beamte stellten den Dieb – ein 33-jähriger Ostholsteiner – schließlich in der Schweizer Straße. Er war deutlich alkoholisert – ein Test ergab einen Wert von 1,73 Promille). Eine Blutprobe wurde entnommen. Gegen den 33-Jährigen leitete die Polizei ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein.