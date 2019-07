Malente : Fahrrad für 7000 Euro gestohlen

Das mit hochwertigen Teilen aufgerüstete „Downhill-Fahrrad“ war an einem Baum in Kreuzfeld angeschlossen.

von Bernd Schröder

11. Juli 2019, 15:27 Uhr

Kreuzfeld | Ein ausgesprochen hochwertiges Mountain-Bike ist am vergangenen Sonntag in Kreuzfeld abhanden gekommen. Das mit hochwertigen Teilen nachgerüstete „Downhill“-Fahrrad der Marke „Specialized“ sei nach Angaben des Anzeigenerstatters rund 7000 Euro wert, teilte die Polizeidirektion Lübeck gestern mit. Der Geschädigte erklärte, er habe das Fahrrad gegen 17.30 Uhr im Holmer Weg mit einem Schloss an einem Baum gesichert. Bei seiner Rückkehr gegen 19.15 Uhr sei das grün-weiß-goldene Rad nicht mehr

dort gewesen. Die Ermittler der Polizei in Malente halten es aufgrund der

besonderen Auffälligkeit des Fahrrades für wahrscheinlich, dass der

unbekannte Täter beim Diebstahl oder der anschließenden Nutzung des Rades aufgefallen sein könnte. Unter Umständen

sind auch bereits einzelne Teile des Fahrrads zum Verkauf angeboten worden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 04523/201780 bei der Polizeistation Malente zu melden.