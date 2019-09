Ahrensbök/Scharbeutz : Fahrermangel führt zu Problemen im Busverkehr

Krankheitsausfälle sorgen für Unregelmäßigkeiten im Linienverkehr.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

19. September 2019, 09:24 Uhr

Scharbeutz | Wie der Kreis Ostholstein in einer Pressenotiz mitteilt, kommt es derzeit in Folge von krankheitsbedingtem Fahrermangel bei einem Subunternehmer der Autokraft im Raum Stockelsdorf, Bad Schwartau, Ratekau, Timmendorfer Strand, Scharbeutz und Ahrensbök zu Unregelmäßigkeiten im Linienverkehr. So könnten einige Fahrten nicht oder nur teilweise gefahren werden. Seitens des Kreises und der Autokraft werde derzeit intensiv an Lösungen gearbeitet. Dabei werde insbesondere versucht, durch Umschichtungen von Leistungen auf andere Subunternehmer insbesondere den Schülerverkehr so weit wie möglich aufrecht zu erhalten. Wann mit einem fahrplanmäßigen Betrieb zu rechnen ist, lasse sich derzeit leider nicht verlässlich prognostizieren. Der Kreis gehe davon aus, dass nach den Herbstferien eine deutliche Stabilisierung des Betriebs zu erwarten sei. Kreis und Autokraft bitten die Fahrgäste um Verständnis.