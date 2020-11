Altenkrempe : Fahrer unter Mini-Traktor einklemmt - und nur leicht verletzt

Fahrzeug war am Hang umgestürzt, die Feuerwehr befreut den Mann aus seiner Zwangslage.

08. November 2020, 11:37 Uhr

Altenkrempe | Sehr glimpflich endete für den Fahrer eines Mini-Traktors am Samstagabend, 7. November, um 18.20 Uhr ein Unfall in Altenkrempe: Er wurde nur leicht verletzt, als das Fahrzeug an einem Hang auf die Seite kippte und den Mann unter sich einklemmte. Feuerwehrleute befreiten ihn, er kam mit einer Beinverletzung ins Krankenhaus.

Der Mann wollte offensichtlich auf dem Gelände der Kirchengemeinde mit dem Mini-Traktor Laub räumen. An einem Hang kippte der Traktor zur Seite. Die Ehefrau fand den verunglückten und setzte einen Notruf ab, der Feuerwehren und Rettungsdienst zum Einsatz rief.

„Wir mussten den Traktor erst einmal sichern, damit er nicht weiter abrutscht“, erklärte der stellvertretende Amtswehrführer, Tim Hamann, den Einsatz. Die Feuerwehr befreite dann mit schwerem Gerät den Fahrer., bevor er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus kam.

Der umgekippte Traktor wurde mittels Seilwinde und einem Radlader wieder aufgerichtet.

Im Einsatz waren Feuerwehren Gemeinde Altenkrempe, Schashagen und Neustadt mit etwa 50 Einsatzkräften, außerdem zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei. Wie es zu dem Unglück kam, will die Polizei ermitteln.