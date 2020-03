Eutin : Fahrbücherei steht bis nach Ostern

Mitarbeiter haben mehr Zeit für Konzepte. Viele Medien stehen online zur Verfügung

15. März 2020, 11:38 Uhr

Eutin | Am Freitag drehten Tabea Mau und Volker Andresen die letzte Runde mit dem Bus der Fahrbücherei Ostholstein. Wie alle Bibliotheken im Land stellen auch die mobilen Varianten aufgrund des Corona-Virus den Betrieb zunächst bis zum Ende der Osterferien ein. Aber was machen Fahrer und Bibliothekarin in den kommenden fünf Wochen?

„Erstmal das Magazin aufräumen“, antwortet Tabea Mau spontan. Volker Andresen wird die ungeplante Pause nutzen und die anstehenden Wartungen für den Bus vorziehen. Auch die für Sommer geplante Intensivreinigung des Inneren, die im Sommer erfolgen sollte, überlegen die beiden jetzt schon machen zu lassen. Und wenn die Arbeiten erledigt sind? „Dann bummel ich meine Überstunden ab“, freut sich Andresen auf Tage, die auch mal einen Feierabend um 15 Uhr ermöglichen. Tabea Mau hat einiges an Aufgaben in ihrem Kalender notiert. „Endlich habe ich mal mehr als nur einen Bürotag in der Woche“, hält sich auch bei Mau die Trauer um die ausfallenden Touren in Grenzen.

Für die Kunden der Fahrbücherei ergeben sich keine Nachteile. Alle ausgeliehenen Medien werden automatisch solange verlängert, bis der Betrieb wieder aufgenommen wird. Auch für alle, denen der Lesestoff in den nächsten Wochen ausgeht, hat Tabea Mau einen Tipp: Alle Inhaber eines Bibliothekausweises der 50 teilnehmenden Büchereien können die „Onleihe zwischen den Meeren“ nutzen. Mit dem gleichen Passwort, das Zugang zum Medienkatalog der Fahrbücherei gewährt, können so neben E-Books und E-Papers auch Videos und Audiodateien auf Computer, E-Book-Reader und andere mobile Geräte geladen werden. Wer kein Passwort hat oder es nicht mehr kennt kann das Passswort per E-Mail oder Anruf (Tel. 04521/71651) abfordern.

Zu den Aufgaben, die Mau in den kommenden Wochen angehen will, gehört zunächst die Bearbeitung der Internetseite: „Ich denke, die Medientipps des Monats werde ich in den nächsten Wochen häufiger aktualisieren.“ In den Genuss der unerwarteten Zeit im Büro werden auch die Schüler kommen, die jährlich am Ferienleseclub der Fahrbücherei teilnehmen. Die zusätzlich Zeit der Vorbereitung will Mau nutzen, um sich die eine oder andere zusätzliche Aktion auszudenken. Darüber hinaus wollte sie schon lange ein Konzept für ein Projekt zur Medienkompetenz in Schulen und Kindergärten schreiben. „Für eine so nötige Sache habe ich jetzt die nötige Ruhe“, freut sich die Bibliothekarin, die sich die Zeit sonst von der wenigen Bürozeit hätte abknapsen müssen.