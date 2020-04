Eutin : Fahrbücherei Ostholstein geht wieder auf Tour

Allerdings ist kein Einstieg in den Bücherbus möglich.

22. April 2020, 14:13 Uhr

Eutin | Ab heute wird wieder nach Fahrplan gefahren: Pünktlich zum Welttag des Buches ist die Fahrbücherei Ostholstein damit wieder auf Tour – allerdings ist kein Einstieg in den Bücherbus möglich. Uhrzeiten können im Einzelfall minimal abweichen.

Die Medien müssen vorab über den Online-Katalog, telefonisch oder per E-Mail bestellt werden.

„Dabei ist es egal ob Sie einen bestimmten Titel haben wollen oder wir Ihnen eine kleine Auswahl – zum Beispiel Krimis, Historisches, Biografien, Pferde-CDs, Abenteuerbücher für Elfjährige – heraussuchen sollen“, sagte Bibliothekarin Tabea Mau. Medienpakete, die bis 8.30 Uhr bestellt werden, können fahrplangemäß noch am selben Tag am Haltepunkt des Busses abgeholt werden. Die Medientüten werden vor dem Fahrzeug zur Abholung bereitgestellt.

Bereits entliehene Medien werden bis auf weiteres automatisch verlängert. Neuanmeldungen sind per E-Mail möglich. Für Kinder und Jugendliche ist unser Angebot kostenlos, für Erwachsene beträgt die Jahresgebühr 14 Euro. Die Gebühr kann zu einem späteren Zeitpunkt bezahlt werden. Alle Nutzer, die eine E-Mail-Adresse angegeben haben, werden vom Team per Mail über den aktuellen Stand in der Fahrbücherei informiert. Weitere Infos unter Tel. 04521/71651 oder E-Mail an info@fahrbuecherei4.de.