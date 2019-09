Malente : Fabio Guglielmino spielt im Kurpark

Gebürtige Sizilianer bringt Rock aus Hamburg in die Liegehalle.

von Alexander Steenbeck

18. September 2019, 09:21 Uhr

Malente | In der Liegehalle im Malenter Kurpark ist heute (Donnerstag, 19. September) Fabio Guglielmino im Rahmen der Reihe „Feierabend-Musik“ zu Gast. Der gebürtige Sizilianer hat in Hamburg Gesang und Komposition studiert und ist seit Jahren in der europäischen Musikszene unterwegs. Zu seinen Einflüssen zählt er Bruce Springsteen und Edoardo Bennato aber auch „The Killers“ und „Pearl Jam“.

Gugliemino steht für „raffinierten Rock, bei dem die Rolle der Gitarre unverzichtbar ist“, heißt es laut Mitteilung. Unter seinen Arrangements würden sich mal kritische und politische, mal einfühlsame und nachdenkliche Texte verbergen. Das Konzert beginnt um 19.15 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden für die Band erbeten.