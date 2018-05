Kreis Ostholstein : Explosion in Wohnwagen in Grömitz – Zwei Verletzte

Auf einem Campingplatz explodiert ein Wohnwagen und steht daraufhin in Flammen. Die Ursache ist unklar.

von dpa

01. Mai 2018, 16:15 Uhr

Grömitz | Bei einer Explosion in einem Wohnwagen auf einem Campingplatz in Grömitz (Kreis Ostholstein) sind zwei Menschen verletzt worden. Der Wohnwagen habe am frühen Dienstagmorgen in Folge der Explosion gebrannt, die Feuerwehr habe die Flammen gelöscht, teilte ein Polizeisprecher mit. Ein Mann, der sich im Fahrzeug aufgehalten habe, sei mit Brandverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Eine Frau habe sich leicht verletzt. Wie es zur Explosion kam, war laut Polizei zunächst unklar.

