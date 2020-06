Neustadt/Haffkrug : Experte warnt: Giftgas in der Lübecker Bucht

Meeresbiologe findet Hinweis auf Versenkung von chemischer Kampfstoffmunition durch die Alliierten nach Kriegsende.

Alexander Steenbeck

22. Juni 2020, 16:43 Uhr

Neustadt | Aus den Augen, aus dem Sinn: Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden schätzungsweise 1,6 Millionen Tonnen Munition in Nord- und Ostsee versenkt. Auch die Lübecker Bucht diente als Endlager für tonnenweise Gewehr- und Flakmunition, Bomben, Minen und Torpedos. Bisher stand meist diese konventionelle Munition im Fokus. Dass auch Giftgas-Granaten durch die Alliierten in der Lübecker Bucht verklappt wurden, ist vielfach befürchtet worden, doch bislang fehlte ein Hinweis darauf. Diesen hat jetzt Meeresbiologe Dr. Stefan Nehring entdeckt. Bei Forschungen im britischen Nationalarchiv fand Nehring heraus, dass Ende 1945 chemische Kampfstoffe in der Lübecker Bucht in unmittelbarer Nähe der Strände versenkt worden sind. „Dort lagert es heute auf nur zehn Meter Wassertiefe“, so Nehring. Seine Befürchtung: Neben Phosphor, TNT und Co. könnten auch Reste der Giftgas-Munition angespült werden. „Das ist eine ganz andere Lage als bei der konventionellen Munition.“

„Versenkungsversuch erfolgreich“

Nehring war im Kriegstagebuch des damals in Lübeck stationierten britischen „21. Regional Port Control Teams“ der Royal Engineers fündig geworden. Der entscheidende Eintrag vom 29. Oktober 1945: „Hauptmann L. J. Hoppe begleitete an Bord des Schleppers ‚Travemünde‘ eine mit feindlicher chemischer Kampfstoffmunition beladene Klappschute zur Versenkungsstelle in der Lübecker Bucht. Der Versenkungsversuch mit der Klappschute wurde erfolgreich durchgeführt.“

Lübeck war damals einer der größten Verladehäfen für zu versenkende Munition. Mehrmals pro Woche wurden unter anderem an der Versenkungsstelle vor Haffkrug die todbringende Fracht verklappt. „Da genauere Angaben im vorliegenden Kriegstagebuch fehlen, kann unterstellt werden, dass bei der Pilotversenkung vor Haffkrug eine dem Versuch angemessene Auswahl und Menge an Giftgasmunition eingesetzt wurde“, so Nehring.

Der Koblenzer Biologe schätzt, dass vor allem Senfgas sowie mit Phosgen und arsenhaltigen Kampfstoffen gefüllte Bomben, Granaten, Minen und Kanister versenkt wurden. Die Gesamtmenge taxiert er auf rund 100 Tonnen – „so hoch war zumindest zu damaliger Zeit in Lübeck die durch schnittliche Beladung der Klappschuten mit konventioneller Munition.“

Für Nehring ist klar: Das munitionsbelastete Gebiet in der Lübecker Bucht könnte deutlich größer und strandnäher als behördlicherseits bislang angenommen sein. „Das stellt das bisherige Sicherheitskonzept unserer Behörden zum Umgang mit versenkter Munition direkt vor unseren Stränden erneut infrage“, sagt Nehring. Denn durch den Aktenfund sei „ein weiteres Mal das jahrzehntelange behördliche Beteuern widerlegt, in deutschen Gewässern hätte es nie Giftgas-Versenkungen gegeben“. Bereits 2012 hatte der Wissenschaftler auf einen Untersuchungsbericht der Bundesmarine aus dem Jahr 1969 hingewiesen, dass nach Kriegsende rund 5000 Tonnen Gasmunition und etwa 600 Tonnen Geschosse von drei Schiffen bei Fahrten vor dem Südausgang des Kleinen Belts am Ende der Flensburger Förde versenkt worden seien.

Auch die sowjetische Besatzungsmacht hatte nach Kriegsende Giftgas-Granaten der Wehrmacht in der Ostsee versenken lassen – 65.000 Tonnen allein 1947 im Bornholmtief zwischen Pommern und Bornholm. Die Munition enthielt rund 11.000 Tonnen chemische Kampfmittel. 2016 stellten dänische Umweltforscher nach Untersuchungen rund um Bornholm fest: Die Giftgas-Altlast in der Ostsee sei ungefährlich. Dennoch: Auf Bornholm sind seit Ende des Zweiten Weltkriegs viele Fischer durch Senfgas verletzt worden, das ausgetreten ist, als Giftgas-Granaten in die Netze geraten waren.

Im Fall der Flensburger Förde soll es sich ebenfalls um Senfgas-Granaten handeln, die dort damals versenkt wurden. Aber Senfgas zersetzt sich nicht. „Es bildet eine kompakte Masse. Das Schlimme ist, dass es bei der Berührung mit der Haut zu Verätzungen führt“, sagt Nehring und wundert sich, dass die 2008 gegründete Bund-Länder-Expertengruppe „Munition im Meer“ zum Thema chemische Kampfstoffe in der deutschen Nord- und Ostsee in ihren Berichten keine einzige unbekannte Versenkungsaktion aufgedeckt habe. „Bis heute sind es private Initiativen, die die Öffentlichkeit zu diesem Thema mit immer neuen Überraschungen aus alten Akten informieren“, sagt Nehring.

Hinweis erfuhr keine behördliche Beachtung

Der Hinweis auf die Versenkung in der Lübecker Bucht sei indes schon seit Februar 2019 bekannt gewesen; er sei schleswig-holsteinischen Vertretern der Bund-Länder-Expertengruppe auf der jährlich vom Bund Deutscher Feuerwerker und Wehrtechniker veranstalteten „Fachtagung Kampfmittelbeseitigung“ präsentiert worden. Ein schleswig-holsteinischer Vertreter der Expertengruppe soll laut Teilnehmern geunkt haben, die vielen vor Neustadt versenkten Munitionskisten „können sich zu sehr unheilvollen ‚Büchsen der Pandora‘ entwickeln, wenn sich dar in statt der ‚Originalfüllung‘ mit konventioneller Munition auch solche mit chemischen Kampfstoffen befinden“.

Angesichts der Hinweise „verwundert es umso mehr, dass diese erste belegte Versenkung von chemischer Kampfstoffmunition in der Lübecker Bucht offensichtlich behördlicherseits bis heute keine besondere Beachtung erfährt“, sagt Nehring. Es müsse nun gelten, „staatlicherseits verantwortungsvoll, zielgerichtet und angemessen zu handeln und dabei die Öffentlichkeit proaktiv frühzeitig zu informieren“.

Seine Recherchen hat Stefan Nehring unter dem Titel „Die Büchsen der Pandora“ bei dem Online-Magazin „Waterkant“ unter https://waterkant.info/?page_id=6884 veröffentlicht.