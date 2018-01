Exkursion und Inselputz der Vogelschützer

vergrößern 1 von 2 Foto: oha 1 von 2

von Achim Krauskopf

erstellt am 04.Jan.2018 | 11:21 Uhr

Mit einer neuen Ausgabe der Jahresbroschüre kündigt die Vogelschutzgruppe Eutin-Bad Malente (VSG) ihre Vorhaben und Termine an. Interessierte erhalten ein Exemplar über die VSG-Geschäftsstelle.

Nach ihrer Jahresversammlung am Sonntag, 28. Januar, im Behrens-Bus-Terminal laden die Vogelkundler zu einem Vortragsabend in das „Grüne Klassenzimmer“ des Schießsportzentrums Kasseedorf am Dienstag, 6. Februar. Das Thema steht noch nicht fest.

Die erste vogelkundliche Exkursion findet Sonntag, 18. Februar, als Spaziergang am Vierer- und am Bischofsee statt. Die Hobbyornithologen wollen die winterlichen Gastvögel auf den binnenländischen Seen beobachten. Die heimisch gewordene Wandermuschel als ihre Nahrung ließen zahlreiche Tauchenten erwarten sowie je nach der herrschenden Witterung Klein- und Greifvögel nordischer Herkunft.

Zu Beginn des März ist der jährliche Arbeitseinsatz der VSG auf der Möweninsel im Sibbersdorfer See terminiert: Am Sonnabend, 3. März, um 10 Uhr ist in Sibbersdorf an der Badestelle in der Straße „Im Felde“ das Treffen von allen freiwilligen Helfern. Zur Unterstützung der Naturschutzarbeit werden Äxte, Sägen, Sensen, Motormäher und vor allen Dingen Spitzhacken gebraucht, die besonders gegen die sich ausbreitenden Brombeeren eingesetzt werden sollen. Das Technische Hilfswerk Eutin hat wieder das Übersetzen zur Insel zugesagt, die Familie Bähnke wieder einen anschließenden Imbiss für die Teilnehmer.

In einem Kurzfilm zeigt die VSG auf ihrer Internetseite den Einsatz im vergangenen Jahr. Mit der Beseitigung der Vegetation wird die Insel für die Brut von Möwen, Enten, Gänsen und Watvögeln vorbereitet. Auch Uferschwalben nutzten ein Steilufer. Kontakt zur Geschäftsstelle der VSG ist unter Tel. 04521/4143 oder 0171/8156920 möglich.







Die Vogelschutzgruppe im Internet: www.vogelschutzeutin-badmalente.de

badmalente.de