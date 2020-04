Eutin : Exhibitionist im Schlossgarten

Unbekannter entblößte sich vor Spaziergängerinnen und sogar einem Kind. Die Polizei sucht Zeugen.

24. April 2020, 15:27 Uhr

Eutin | Ein Exhibitionist hat am Montagnachmittag im Schlossgarten aus einem Gebüsch heraus eine 48-jährige Spaziergängerin belästigt. Der Unbekannte wollte der Frau seine Geschlechtsteile zeigen. Die Kriminalpolizei Eutin ermittelte, dass es weitere Personen gibt, bei denen sich der Mann auffällig verhalten hat. Er soll sich ebenfalls in einem Gebüsch im Küchengarten aufgehalten und entblößt haben. „Insbesondere wird nach einer Zeugin mit Kind gesucht“, sagte ein Polizueisprecher. Dieser Frau habe sich der Tatverdächtige am 18. oder 19. April gezeigt. Der Mann soll bei der Tat am 20. April ein graues Oberteil und eventuell ein Cap getragen haben.

Wer Beobachtungen zu diesem Tatgeschehen gemacht hat, selbst Opfer geworden ist oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 04521/8010 zu melden.

