Eutin : Examen in Gesundheits- und Krankenpflege

Feierliche Zeugnisübergabe zur bestandenen Prüfung an der Sana-Klinik Eutin.

01. Oktober 2019, 16:49 Uhr

Eutin | Nach drei Jahren Theorie und Praxis haben sich neun Schüler den letzten Prüfungen gestellt und ihr Ausbildungsziel in der Gesundheits- und Krankenpflege erreicht. Im Rahmen einer feierlichen Zeugnisübergabe gratulierten die Prüfungsvorsitzende Sabine Rode gemeinsam mit Schulleiterin Christiane Albrecht den examinierten Gesundheits- und Krankenpflegekräften persönlich und überreichten ihnen die Examenszeugnisse.

Für ihre hervorragenden Leistungen wurden drei Absolventen besonders geehrt. Die Prüfer und die Schulleitung lobten sowohl die Leistungen als auch die professionelle Durchführung der staatlichen Abschlussprüfung. Die Schulleitung des Ausbildungszentrums für Berufe im Gesundheitswesen an der Sana Klinik Eutin, Christiane Albrecht, dankte der Kursleitung und den Dozenten sowie Verwandten, Bekannten und Freunden für ihre Unterstützung in den letzten Jahren und während der Prüfungszeit.

„Im Namen des gesamten Teams wünsche ich unseren Absolventen alles Gute für den weiteren Lebensweg“, sagte Christiane Albrecht. „Ihnen steht nun die Türe zu einem tollen Beruf offen, der in Zukunft mehr Anerkennung erfahren und an Wichtigkeit gewinnen wird. Man kann sich wirklich glücklich schätzen, einen so tollen Beruf ausüben zu dürfen und sich dabei stets weiter zu entwickeln.“