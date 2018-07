Examen bei Sana bestanden

von Alexander Steenbeck

13 Schüler haben die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflege am Ausbildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen GmbH der Sana-Kliniken Ostholstein erfolgreich abgeschlossen. In den vorangegangenen drei Jahren haben sie neben theoretischem Unterricht Praxiswissen in den Sana-Kliniken und Kooperationspartnern sammeln können. In der Ausbildung ging es neben dem Bereich der Pflege- und Gesundheitswissenschaft, auch um Natur- und Sozialwissenschaft, Recht, Politik und Wirtschaft. „Gerade in heutigen Zeiten ist es sehr wichtig, dass das Pflegepersonal neben ihrer originären Aufgabe Pflege auch betriebswirtschaftliche und rechtliche Grundlagen eines Krankenhauses verstehen und umsetzen kann“, sagt Margret Hoeck-Lorenzen, Kursleitung des Kurses 15/18 S.

Jahrgangsbeste ist Cäcilie Trzebiatowski, die sehr gute Prüfungsleistungen erbrachte. Die examinierten Gesundheits- und Krankenpfleger und Pflegerinnen werden in den Sana-Kliniken Ostholstein übernommen oder haben einen Arbeitsplatz in Schleswig-Holstein gefunden.