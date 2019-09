Eva Monar sucht einen Millionär

von Achim Krauskopf

18. September 2019, 11:17 Uhr

Sielbeck | Die in Malente lebende Sopranistin Eva Monar (Foto) sucht im Jagdschlösschen am Ukleisee nach einem Millionär. Wie das geht? Im Rahmen des Eutiner Konzertsommers am Sonntag, 22. September, um 17 Uhr unter dem Titel „Je cherche un millionaire...“ mit humorvollen Szenen und bezirzendem Gesang. Der in Eutin lebende Pianist und Komponist Thomas Goralczyk (Foto rechts) und seine Operetten-Diva kombinieren Jazz, Chanson und Schlager zwanglos mit Oper zu einem amüsanten Musiktheater in Kleinstbesetzung. Mit einer szenischen Abfolge aus Arien, Chansons, Schlager-Medleys und Dialogen kommen viele Bühnenstars zu Wort, die die Suche nach der Karriere als Millionärsgattin schon angegangen haben. Marilyn Monroe mit ihrer Liebe zu Tiffany’s Diamanten darf da so wenig fehlen wie bekannte Melodien aus „La Boheme“ oder von „Frau Luna“ von Paul Linke.

Zum Empfang gibt es ein Glas Sekt, ebenso nette Bewirtung mit kleinen Leckereien. Die Konzertkasse öffnet um 16.30 Uhr. Karten im Vorverkauf (18 Euro, Jugendliche und Studenten frei) gibt es im Kartenvorverkauf in der Tourist-Info Eutin (Tel. 04521/ 70970.