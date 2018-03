Eutins Spiel in Hannover verlegt

von Torsten Peters

26. März 2018, 12:05 Uhr

Das Punktspiel von Eutin 08 in der Fußball-Regionalliga Nord bei Hannover 96 II ist zum zweiten Mal verlegt worden. Nach der kurzfristigen Absage vom 17. März, als die Eutiner erstmals – vergebens – am Vortag angereist waren, sollte das Spiel ursprünglich am kommenden Montag, 2. April, um 13 Uhr nachgeholt werden. Dies hätte bedeutet, dass die Eutiner in fünf Tagen drei Begegnungen zu bestreiten hätten. Aus diesem Grund vereinbarten die Eutiner und die Hannoveraner nun, die Partie am Dienstag, 1. Mai, um 13 Uhr nachzuholen.