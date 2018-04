Eutins neues Parkleitsystem kommt

Bauausschuss entscheidet sich einstimmig für Schilder-Variante / Grüne skeptisch / Park-Suchverkehr soll minimiert werden

von Constanze Emde

19. April 2018, 17:39 Uhr

Einstimmig entschied sich der Bauausschuss am Mittwochabend für ein statisches Parkleitsystem, das in Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und dem nicht-öffentlich tagenden Arbeitskreis Verkehr entstanden ist. Das Ziel: Der Parksuchverkehr soll in der Innenstadt dadurch deutlich minimiert werden.

Die bisherigen eher abstrakten Bezeichnungen auf den Schildern wie P1, P3, P4 sollen an den Ortseingängen nach Eutin durch klar strukturierte und informative Übersichtskarten ausgetauscht werden (wir berichteten). Außerdem soll je näher es ans Zentrum und die Parkflächen geht, mit konkreten Bezeichnungen und Symbolen gearbeitet werden (siehe Visualisierung). Das Ziel sei es, so erklärte Marcel Kriwet (CDU), dass die Maßnahme noch vor der Sanierung des Rosengartens (und damit der Sperrung dieser Straße) umgesetzt werden.

Die Verwaltung beziffert die Kosten für ein dynamisches Parkleitsystem, bei dem die noch verfügbaren freien Plätze aktuell angezeigt werden, auf 300 000 Euro, das statische (nur Schilder) auf 30 000 Euro. „Aus Kostengründen sprechen wir uns für das statische System aus“, sagte Sandra Dankert für die FDP. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Matthias Rachfahl fand es dagegen gut, das für die großen Parkflächen, wie den Segenhörn und den Stadtgraben, später dynamische Systeme nachgerüstet werden können. „Das halten wir gerade für die Eutiner, die wissen, wo sie parken können, für wichtig, um den Suchverkehr zu reduzieren“, so Rachfahl. Monika Obieray (Grüne) zeigte sich hingegen skeptisch: „Wie kriegen wir denn raus, ob sich dadurch wirklich etwas verbessert? Die Eutiner kennen schließlich ihre Wege. Bauamtsleiter Henning Schröter erklärte, dass eine Verkehrszählung vor, während und nach der Sperrung des Rosengartens vorgesehen sei, diese erfasse aber nicht den konkreten Parksuchverkehr im Stadtgebiet.

Bauausschussvorsitzender Klaus Kibbel (SPD) zeigte sich zufrieden: „Das war schon lange eine Forderung von Heiko Godow und ich bin froh, dass wir das jetzt bekommen.“ Malte Tech (FWE), bekennender Befürworter von mehr Parkplätzen, überraschte mit einer anderen Idee: „Wir können am Stadtgraben eine neue Garage etwa 1,50 Meter tief bauen

und obendrüber Wohnraum schaffen. Da wäre die Innenstadt belebt und wir haben viele Probleme auf einmal gelöst.“ Alle stimmten schließlich für die Einrichtung eines Parkleitsystems.